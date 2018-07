Inglaterra, de cabeza a semifinales en un Mundial ya sin sudamericanos

El seleccionado inglés, que llega a las semifinales por primera vez desde Italia-1990, jugará el miércoles en esa instancia con el ganador del partido que Croacia y Rusia hoy por la tarde

AFP

Moscú.- Con dos testarazos, Inglaterra venció a Suecia 2-0 este sábado y avanzó a las semifinales de un Mundial que ya despidió a todos los seleccionados sudamericanos.

El día más triste

“Puedo decir que es el momento más triste de mi carrera, el dolor es muy grande porque sabíamos que teníamos condiciones para llegar más lejos, para hacer historia… pero esta vez no pudo ser”, dijo el astro Neymar en su cuenta de Instagram, un día después de la eliminación de Brasil ante Bélgica por 2-1 en cuartos de final.

El texto lo acompaña de una foto suya arrodillado en el gramado, con los brazos en posición de rezar.

La Canarinha de Tite se presentaba en Rusia como la más firme candidata a hacerse con el título tras una eliminatoria brillante pero la velocidad de los ‘Diablos Rojos’ y el planteamiento táctico del técnico español Roberto Martínez pasó por encima del “jogo bonito”, que solo apareció en la segunda mitad. Demasiado tarde.

Uruguay había desfallecido horas antes que Brasil por culpa de un cabezazo de Raphael Varane al borde del descanso (40) y, sobre todo, de un error garrafal del arquero Fernando Muslera, al que se le resbaló el balón en un tiro sin mayores pretensiones de Antoine Griezmann al minuto 61.

Desde el momento de la eliminación de los dos últimos sudamericanos en liza, se comenzó a plantear la polémica sobre la brecha entre el fútbol europeo y el sudamericano.

“Hablar de la supremacía del fútbol europeo (…) es desconocer la historia del fútbol. Bolivia no tiene el poderío de Alemania ni Uruguay el de Inglaterra. No me pregunten a mí preguntas que se responden solas”, respondió molesto el ‘Maestro’ Oscar Tabárez.