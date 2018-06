Infringen los motociclistas normas viales

Las multas van desde los 440 hasta los mil 700 pesos; la mitad viaja sin casco, van hasta cuatro a bordo,

invaden carriles, y violan señalamientos de tránsito

Luz Zárate

Celaya.- En un lapso de 12 horas murieron dos motociclistas, ambos no traían casco al momento que se impactaron y perdieron la vida al instante.

En un recorrido que realizó correo por diferentes calles y principales avenidas, de cada 10 motociclistas la mitad no portan casco y además no cumplen a cabalidad el ‘Reglamento de Tránsito y Policía Vial’.

Las normas que más se infringen, es que los conductores de motocicletas no traen casco, van tres o cuatro tripulantes por moto, invaden carriles, no respetan los señalamientos de tránsito y hasta hacen acrobacias, poniendo en riesgo no sólo su vida sino la de otros.

Las multas varían, van desde el pago de cinco salarios mínimos lo equivalente a 440 pesos y puede ascender a mil 700 pesos, según el tabulador de multas que maneja el Reglamento de Tránsito.

Y aunque los elementos de vialidad sí multan a algunos conductores, no se sanciona a todos los que infringen el reglamento, pues en su mayoría ponen atención en los conductores de vehículos.

Lo más grave es que en ocasiones, el portar el casco le puede salvar la vida a una persona, dijo el oficial Eduardo González.

El viernes un joven de 25 años murió en el bulevar Adolfo López Mateos al momento de impactarse contra un coche; el golpe contra el coche no fue tan grave, el problema fue el impacto que recibió en la cabeza. El conductor llevaba casco, mas no lo llevaba puesto.

El director de Tránsito y Policía Vial, José Frederman Villatoro, ha dicho en varias ocasiones que se hacen operativos para checar que los motociclistas traigan en orden sus papeles, sin embargo se realizan en días concretos y lugares específicos pero no en toda la ciudad, lo que genera que no haya una cultura vial entre los motociclistas.

Una de las obligaciones que señala el Reglamento citado, es que los motociclistas deben llevar a bordo únicamente el número de personas que indique la tarjeta de circulación, “y en su defecto máximo 2 personas”, sin embargo viajan tres o cuatro pasajeros por unidad, incluso hay casos de familias enteras que se trasladan en moto, pero sólo el chofer trae casco, aunque en otros ni el conductor.

E/MEJZ*