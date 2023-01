Informe Secretaría de Seguridad de Irapuato es aprobado entre críticas por el retraso en la entrega de sus actividades

Nancy Venegas

Irapuato.- En medio de señalamientos por el retraso en la entrega de informes de actividades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento aprobó por mayoría el informe de octubre del año pasado de la dependencia.

“La Secretaría está rindiendo informe de meses donde todavía no se ha informado a este Ayuntamiento, acabamos de aprobar el informe de octubre y este informe, hay un retraso de 3 meses en sus informes, como deberían de ser cada mes no creo que sea tan complicado nada más es imprimir y al día siguiente presentarlo al Ayuntamiento… Al secretario no le gusta mucho eso de informar, pero es una obligación que tiene con el Ayuntamiento”, dijo el regidor priista Luis Felipe Ipiens.

Presentan Informe Secretaría de Seguridad de Irapuato. Foto: Eduardo Ortega

Esto luego de que se hiciera de conocimiento al Cabildo el informe trimestral de avances del programa de seguridad de octubre a diciembre del año pasado que se presentará al Congreso local.

Diputados de Morena rechazan informe

Sin la presencia de la alcaldesa Lorena Alfaro García, que justificó su ausencia para la sesión número 40, con el rechazo de los diputados de Morena Luis Manzano, Evelia Mortero y Lourdes Romero, además de la regidora de Movimiento Ciudadano Fernanda Martínez, por mayoría de votos aprobaron el informe de actividades de octubre del 2022 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Presentan Informe Secretaría de Seguridad de Irapuato. Foto: Eduardo Ortega

En la sesión también por unanimidad se aprobó el informe de actividades de la dirección de movilidad y transporte. Los regidores de Morena Lourdes Romero y Luis Carlos Manzano Guerrero, solicitaron que se detalle el tipo de quejas que reciben porque no especificaron sólo compartieron que resolvieron el 96%.

Manzano Guerrero destacó la importancia de que se mejore el servicio público porque una ciudad de más de 600 mil habitantes así lo exige.

