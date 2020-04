Informan sobre plan de siete programas para proteger comercio durante pandemia

Enrique Pérez

San José Iturbide. -Líderes comerciantes dejan en claro que hasta el momento no existe algún acuerdo con las autoridades municipales para que los negocios no esenciales puedan trabajar con cierto horario, ante la aprobación del Cuerpo Edilicio el pasado jueves, para llevar a cabo cierre total de este tipo de negocios ante la entrada de la fase 3 de la pandemia por el Covid-19.

Lo anterior fue informado por los lideres comerciantes Juan Manuel Estrada, y Horacio Briones posterior de haber sido recibidos por los regidores; Erick Alan Dueñas Rivera, Mireya Montes Sánchez, Bernardino Montes Buenrostro, y Cristina Monjarás Gonzales, entablando una reunión que se prolongó por casi dos horas.

“En realidad no hubo ningún acuerdo, solamente se entregó el pliego petitorio en forma, con fundamentos legales que nos aportó el asesor jurídico que contratamos para formalizar la situación”, resaltó Horacio Briones.

Añadiendo que los integrantes del cuerpo edilicio se comprometieron que en dos o tres días máximo dar alguna respuesta, puesto que los puntos serán tratados en sesión de ayuntamiento.

Resaltando que el pliego petitorio esta conformados por solo 3 puntos: Establecer un horario de trabajo para los negocios que no sean esenciales o de primera necesidad, proponiendo como propuesta que sea de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, acatando todas las disposiciones de sanidad que se impongan.

Como segundo punto, indicó que como comerciantes deberán solidarizarse con el país, por lo cual, en el caso de que se presentara un solo caso positivo de Covid-19 en el municipio, automáticamente los locatarios cerrarán, evitando con ello el crecimiento de casos a nivel nacional.

Teniendo también como tercer punto, el sostener reuniones semanales para adecuar las medidas necesarias mediante la retroalimentación que como autoridades les puedan proporcionar, llegando a nuevos acuerdos.

En cuanto a las posibles sanciones económicas que pudieran girar las autoridades municipales a comerciantes al no acatar las disposiciones de mantener cerrados sus establecimientos, indicaron que al no encontrarse dicho punto publicado en el periódico oficial del estado no se pueden generar dichas multas.

“Vamos A abrir, y en el caso de que llegue una multa, que se reciba pero no procede hasta que no sea publicada la determinación, no estamos aquí por tontos, la multa no procede, y pueden abrir con la plena seguridad de que no va a pasar nada legamente”.

Por lo que finalmente indicaron los líderes comerciantes, que por ello trabajarán estos tres días siguientes de forma cotidiana hasta que les den una respuesta a sus peticiones.

G.R