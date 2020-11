Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Los resultados de las pruebas forenses practicada a los restos humanos localizados en fosas clandestinas tardarán, pues no pueden adelantarse los proceso tan rápido como se quisiera, informó el fiscal general del Estado, Carlos Zamarripa Aguirre a los diputados de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, tras visitar la Fiscalía General del Estado (FGE).

Así lo dio a conocer la legisladora del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero quien señaló sí se abordó el tema de la localización de fosas clandestinas en Salvatierra y Cortazar y que a pregunta expresa, Zamarripa aseguró que la institución no entrará en una crisis operativa ante los más de 60 restos humanos encontrados en estos sitios.

“El fiscal nos comentó que no se tienen los elementos suficientes para poder atender esta situación, analizar los hallazgos y poder llevar a cabo una dictaminación, esto obviamente va a llevar tiempo, que no es tan rápido como se quisiera pero al final no va a provocar una crisis en la institución”, señaló.

Manifestó que la reunión de trabajo celebrada en la FGE cumplió con su cometido, “al final, las preguntas se hicieron, la información y las respuestas están ahí, probablemente no sea la respuesta que nosotros deseamos en el sentido de que los tiempos van a ser cortos y que los familiares van a poder recibir los restos de sus víctimas en corto tiempo, pero al final, entendemos que tampoco se pueden adelantar los tiempos que llevan los procesos”.

Vanessa Sánchez reveló que según los datos dados pos Zamarripa, se calcula que en Salvatierra se localizaron 61 cuerpos, no obstante este número podría varias en virtud de que algunos son osamentas; además que les informó que aunque no se descarta la localización de más fosas clandestinas, es probable que ya no existan más, por las dimensiones de los hallazgos de Salvatierra.

La diputada dijo que derivado de la explicación dada por el fiscal general sobre que se no habrá una crisis dentro de la institución al tener tantos restos humanos y con el comentario de que por más voluntad, no se pueden adelantar los procesos, “entendemos que no está previendo buscar los apoyos de otras instituciones, de la federación o del mecanismo que tiene la ONU”, para la identificación de los cuerpos.

