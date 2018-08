Concluyen sus estudios en Inaeba 46 mil adultos

221 mil personas no saben leer ni escribir, representando el 5.2%; 481 mil personas no han estudiado o concluido la primaria, es decir el 11.3%; y 837 mil personas no estudiaron o dejaron inconclusa la primaria, representando el 19.7%

Carmen González

León.- El Inaeba dio a conocer que en lo que va de 2018 han egresado más de 46 mil adultos de los diferentes programas en el estado de Guanajuato, de los cuales: 32 mil 706 fueron de secundaria, 10 mil 860 de primaria y 2 mil 531 de alfabetización. Mientras que en 2017 la cifra fue de 70 mil 475 adultos, de los cuales 50 mil 983 fueron de secundaria, 14 mil 190 de primaria y 5 mil 302 de alfabetización.

36.2% de guanajuatenses mayores de 15 años presenta rezago educativo

Guanajuato tiene 4 millones 247 mil personas mayores de 15 años, de las cuales, 1 millón 540 mil se encuentran en rezago educativo, es decir el 36.2 % de la población en ese rango de edad, de acuerdo con información de la Encuesta intercensal 2015 del Inegi, estadísticas del Sistema Educativo Nacional de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

De ellos, 221 mil personas no saben leer ni escribir, representando el 5.2%; 481 mil personas no han estudiado o concluido la primaria, es decir el 11.3%; y 837 mil personas no estudiaron o dejaron inconclusa la primaria, representando el 19.7%.

Inaeba cuenta con 117 Centros Comunitarios Digitales repartidos en todo el estado donde los usuarios tienen acceso a equipos de cómputo para concluir sus estudios en línea.

Concluye educación a sus 65 años Zenaida Guerrero, originaria del municipio de Salamanca concluyó el programa de alfabetización en el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba) a sus 65 años. Comentó que además de las burlas que recibía y de las críticas por su edad, el poder ahora anotar cualquier cosa que escucha en un papel, es una gran satisfacción. El aprendizaje se realiza a través de dictado o lectura que los instructores del programa comunican con los educandos. “Pese a lo que digan, al menos a mí sí me sirve mucho porque yo ya había abandonado todo y no me importaba si sabía escribir una letra o no pero ahora sí”, precisó.

