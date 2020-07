Informan de las colonias con más contagios en San Miguel

Enrique Pérez

San José Iturbide.- En rueda de prensa, el alcalde, Genaro Martín Zúñiga Soto y la presidenta de la Comisión de Servicios Municipales, Mireya Montes Sánchez, aseguraron que la huelga de los trabajadores de Limpia no fue legal y fueron mal asesorados. Además informaron que hoy se sostendrá una mesa de trabajo con una comitiva del personal de Limpia.

En tanto los trabajadores de Limpia regresaron sus labores ayer.

Al cuestionarle al alcalde su postura respecto a la reanudación de las actividades de recolección de basura, bajo la consigna “Regresamos porque amamos nuestro pueblo, no por el gobierno”, indicó si existiera ese ‘amor’, desde el inicio no se hubiera dejado de trabajar, sin embargo, esto no les importó. “…Porque ni siquiera el mismo sindicato estuvo avalando eso que hicieron, porque el director (J. Dolores Olvera Sánchez) los obligó y jugó con ellos”.

La presidenta de la Comisión indicó que si hubiera necesidad de realizar alguna modificación presupuestal, se efectuaría; y aseguró que cuando una huelga es legal, se tiene el respaldo sindical, dando vista al Tribunal o Junta de Conciliación, y no fue así.

Asegura que fueron mal asesorados, sin embargo, por atención hoy a la 1 de la tarde, una comisión será recibida y si se requiere estaría presente el Sindicato.

Zúñiga Soto dijo que no ha existido ningún maltrato a los trabajadores de Limpia; pero sí hay acusaciones contra el director Dolores Olvera Sánchez de ser prepotente, déspota, y amenazante.

Zúñiga Soto subrayó, que hoy se presentará al nuevo titular de la Dirección de Servicios Municipales. Esto a consecuencia de que al director, Dolores Olvera, le fueron levantadas dos actas administrativas y posteriormente se procederá a su baja en el Ayuntamiento.