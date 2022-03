De acuerdo con el colegio de arquitectos las casas en Salamanca son más pequeñas debido al encarecimiento de los materiales

Cuca Domínguez

Salamanca.-El incremento en los precios de materiales para la construcción como el acero y cemento, han ocasionado que el costo de construcción de viviendas aumente, por lo que para hacerlas accesibles deben hacerse casas más pequeñas, así lo explicó Alberto Escoto Castillo, presidente del colegio de arquitectos de Salamanca.

“Una varilla de 3/8 que es la común para construir casas habitación costaba alrededor de 110 pesos, hoy vale 170 pesos, pero llegó hasta los 180 pesos; el cemento costaba 150 y ahorita vale 190; además del incremento del pega azulejo, yeso, mortero, cemento, plásticos como el pvc que se utiliza en todas las instalaciones sanitarias, también subieron su precio como en un 100 por ciento, el acero está igual, todo lo que son anillos, alambres y en general todo ha subido”, declaró el líder de los arquitectos.

Explicó que estas alzas obedecen a una serie de situaciones diferentes, las fabricas dejaron de producir, la producción de piso tuvo un incremento a causa de la escasez de materiales. Además la economía se detuvo e hizo más difícil conseguir el mismo modelo de piso.

Ver nota: Arranca limpieza para la construcción de la nueva central eléctrica en Salamanca

Foto: especial

“Los que nos dedicamos a la construcción de vivienda no podemos incrementar el costo, porque hay poca capacidad de pago del crédito; ahora a las personas que acceden a créditos de cualquier tipo, apenas les alcanza para una casa cada vez más pequeña por lo mismo que están subiendo mucho los materiales y lo único que se ha mantenido es la mano de obra”, precisó.

Y es que esta situación ha orillado a las personas a disminuir su capacidad de auto consumo, asimismo, Escoto Castillo comentó que la inflación ha sido la peor en los últimos 17 años, “comenzó desde el año pasado, ahora esperamos que ya no suba más porque lo que puede llegar a pasar es que habrá mercado al no haber quien compre las propiedades o la gente no tendrá para construir”.

Foto: especial

En Salamanca hay un total de 56 mil 730 hogares. De los cuales 53 mil 978 son viviendas, 2 mil 750 tienen piso de tierra y unos 1 mil 941 consisten de sola una habitación .

Unicamente 49 mil 046 de todas las casas tienen instalaciones sanitarias, 50 mil 533 son conectadas al servicio público, 52 mil 488 tienen acceso a la luz eléctrica.

MJSP