1.- Inequidad universitaria

Ricardo García Muñoz

Hay un principio constitucional que precisa que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno tienen “en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad”. Resulta también válido para los funcionarios de la Universidad de Guanajuato (UG) al utilizar sus canales de comunicación oficiales para hacer propaganda a favor de una planilla en la contienda por la dirección del ASTAUG. Es una elección sindical, cierto, pero se nos informa que las autoridades de la UG han abierto sus espacios para que la oficialista planilla azul, que encabeza el sempiterno dirigente Víctor Jiménez, haga propaganda y eso es imparcial.

La opositora planilla roja, que lleva por candidata a Aurea Patricia Virgen Vázquez, ha demandado a Víctor Jiménez, como dirigente de la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la UG que solicite al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que supervise la elección. Y aunque pareciera que piden al lobo cuidar a las ovejas, es un primer paso, a cumplir en el sindicato, que deberá fortalecerse con una acción directa ante la instancia por la planilla.

Se señala que se ha permitido el uso del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la UG, bajo responsabilidad del “corredor” Ricardo García Muñoz, para que, nos citan, sólo Víctor Jiménez use los tiempos para promocionar su candidatura. Un hecho inequitativo. Una enorme falla en la UG, porque siendo una instancia que se supone democrática, debiera contar con reglamentos claros en la materia. Un tema que puede escalar ante las autoridades laborales por el uso inadecuado de los recursos de todos los guanajuatenses.

2.- ¿Cuándo la seguridad?

Alvar Cabeza de Vaca

A decir verdad, en la reunión de trabajo entre la oncena legislativa con Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Seguridad Pública del estado, los políticos no le dieron una oportunidad a la cuestión técnica y a la realidad para obtener un diagnóstico sobre el estado que guarda la inseguridad y acciones para suministrar seguridad pública a los guanajuatenses. Con alrededor de 9 años en el cargo toreando preguntas en la materia, Cabeza de Vaca, reiteró por enésima ocasión que la atención avanza. La oportunidad de informar mejor a la ciudadanía se desaprovechó.

La oposición al PAN en el Congreso del Estado: Morena, PRI, PVEM y MC con 6 de los 11 que atendieron a Cabeza de Vaca, no lograron establecer el diálogo para obtener un mínimo de información respecto de la estrategia y actividades que superen la violencia reinante o estimar cuándo terminará; la oposición no abrió el ostión, aunque singularmente ofrecieron sus reflexiones. Alma Alcaraz Hernández, de Morena, aseveró que el secretario no asume su responsabilidad, pero si culpa de sus errores a la Federación y a los municipios.

El ejercicio no satisfizo a la oposición, aunque el grupo de 5 albiazules encabezados por su coordinador, Luis Ernesto Ayala, comentó, que hubo un balance positivo de la reunión y que se debe reconocer el “esfuerzo que ha hecho el señor gobernador en materia de seguridad”. Seguramente en otra oportunidad el presidente de la Junta de Gobierno podría ajustar la metodología para que la información deseada se presente incluso por escrito.

3.- La cuarta ola

Daniel Díaz Martínez

Es un hecho, en Europa la cuarta ola de la pandemia de COVID-19 ya ha comenzado a tomar posición con miles de infectados diarios, muertes y otra vez problemas por paros en sus actividades económicas, pues los enfermos no laboran y se protege a los sanos. Al aflojarse las medidas de prevención, se anula en buena medida el impacto social que se esperaba con la vacunación, pues aun hay amplias franjas de población sin el antígeno.

En México, las festividades de muertos, sin control, nos advierten las autoridades médicas, dejarán efectos dañinos. Por esa razón, no está de más llamar a la cordura. Y si bien en la Secretaría de Salud estatal, a cargo de Daniel Díaz, ya se habla de un próximo semáforo verde, no está de más no echar en saco roto las recomendaciones de los expertos. Este fin de semana, por ejemplo, cerrará el exitoso 3er. Festival del Día de Muertos, pero se necesita prudencia sanitaria.

Por cierto, este sábado se espera la visita a Guanajuato del presidente Andrés Manuel López Obrador, revisará cómo andan las cosas en la refinería de Salamanca, donde gobierna su ahijado César Prieto, aunque no se sabe si se anime a visitar el folklor cuevanense en torno al Día de Muertos.

De la Valija. Calentar dinero ajeno

Algo sucede con los responsables de las cuestiones administrativas en los poderes Legislativo y Ejecutivo, pues quieren unificar criterios para la liquidación del personal con condiciones diferenciadas. El recorte de alrededor de 800 trabajadores del Ejecutivo para un “supuesto ahorro”, es radicalmente distinto al despido de los más de 50 trabajadores de las representaciones partidarias de la legislatura pasada del Congreso Local, quienes conocen su situación, pero también saben que la Junta de Gobierno apartó recursos exactos para las liquidaciones puntuales.

Extraña, por tanto, que en el Palacio Legislativo todavía existe personal, incluido de otras áreas, pendientes de sus pagos y que Omar Antonio Mares, director de administración, pareciera reproducir lo que se viene haciendo en gobierno estatal, donde se está tratando de negociar el finiquito de los despedidos, entregando el mínimo posible. Existen pruebas de quienes han recibido una proporción de lo que les corresponde. El secretario general del Congreso del Estado, Christian Javier Cruz Villegas, debe de atender de inmediato el asunto pues los recursos están apartados.

Cindy Abril Arvizu Hernández

Hace falta una pizca de prudencia y experiencia en el entorno de la nueva alcaldesa de San José Iturbide, pues ya la han involucrado en más de una polémica determinación, junto con su Cabildo, en aras de ajustar lo que considera conveniente en la administración municipal. Ahora le ha saltado la libre en el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de San José Iturbide. Cindy Abril Arvizu Hernández, alcaldesa de San José Iturbide, sabe de la notable influencia del organismo operador del agua y que, por ello, el alcalde saliente y su cabildo le dejaron una Junta Directiva que podría jugarle las contras. Sin embargo, aunque hay mecanismos legales para asumir el control por parte del nuevo Ayuntamiento, todo debe ajustarse a derecho. Al dar de baja a los miembros de la junta, electos en septiembre, creó el conflicto legal.

La suspensión provisional otorgada por un juez federal a los “despedidos” le abre un frente judicial a Cindy Arvizu, pues deja sin efecto la determinación del nuevo Cabildo. Tal vez debió primero usar la política y luego a los abogados picapleitos.