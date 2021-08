Gilberto Navarro

Guanajuato.- Jaime Juárez Jasso, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, rechazó las acusaciones que hicieron las legisladoras morenistas de que el organismo trató de sabotear la consulta popular.

Esto después de que Magdalena Rosales, diputada local de Morena y Antares Vázquez, Senadora por el mismo partido, acusaron que el INE cambio la ubicación de las mesas receptoras sin dar aviso lo que causó que muchas personas se quedaran sin opinar en lo que consideraron un acto doloso por parte del organismo.

Al respecto, Juarez Jasso negó las acusaciones de las morenistas y señaló que se actuó con base en los lineamientos establecidos a nivel nacional para este ejercicio.

“Rechazamos categóricamente esas afirmaciones, el INE ha hecho esta consulta de manera profesional, como sabemos hacer las cosas, desde el punto de vista técnico operativo, aplicamos todos los lineamientos que aprobó el consejo general que fueron del conocimiento de todos los partidos”.

Referente a la falta de participación ciudadana en la consulta, el consejero ejecutivo señaló que hasta que no se tengan las cifras definitivas, no se puede definir si hubo poca participación.

Sin embargo, dijo que tan solo el hecho de haber organizado la consulta, ya se consideraba un éxito por parte del organismo.

“Habrá que esperar a conocer los datos, en el transcurso del día les decía que había mesas receptoras con fila, tenemos elementos graficos de otras entidades donde se veía mucha gente formada, es muy prematuro, desde el punto de vista técnico independientemente del nivel de participación ha sido un éxito”.

Cierra jornada con 25 incidentes

Con 25 incidentes, cerró la jornada de consulta popular en el estado de Guanajuato, los cuales van desde retrasos, falta de funcionarios hasta conatos de riña en las mesas receptoras.

Así lo dio a conocer Mario Barbosa, Secretario Técnico de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en el estado al rendir ante la junta el informe de cierre de las mesas receptoras de la consulta popular.

Recalcó que se abrieron la totalidad de las 2 mil 804 mesas que se aprobaron para todo el estado, las cuales algunas presentaron retrasos ya que no se presentaron los funcionarios y se tuvo que llamar a sus suplentes o escoger de entre personas de la fila para votar.

Dijo que, se presentaron conatos de violencia, pero fueron rápidamente resueltos.

“Hubo un caso de que no se fijaron que la credencial no estaba vigente, hubo casos de publicidad que la ley nos marca que a 50 metros no se puede colocar, hubo dos casos de conato de violencia que de inmediato los detuvimos y no hubo mayor incidencia”.

Uno de ellos se suscitó en Irapuato en donde una ciudadana llegó a la mesa de recepción de opinión y comenzó a amedrentar a los funcionarios, por lo que pidieron el apoyo de la fuerza pública para retirarla.

