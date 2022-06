Representantes de la industria de las ladrilleras en León dijeron querer renovarse, pero reprocharon la falta de verdadero interés del gobierno

Lourdes Vázquez

Guanajuato.- Productores ladrilleros de León reprocharon el abandono de las autoridades para lograr una reconversión de la industria y proteger la salud de las familias dedicadas a esta actividad.

El diputado de Morena, David Martínez Mendizábal convocó a mesa de trabajo en la que participaron productores, miembros de la academia, activistas ambientales y funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT). Ahí, Carlos Frías Ávila, representante de los productores ladrilleros de El Refugio, afirmó que pese a la disposición que tienen para transformarse, ha habido cerrazón de parte de las autoridades municipales y estatales.

De entrada, dijo que la zona en donde se ubican estas ladrilleras, no está regularizada, por lo que la SMAOT “no nos puede ayudar porque no somos dueños de la tierra y el municipio ha dicho que debemos contra con un horno validado por la norma (…) La norma es obsolete, se tiene que modificar, pero de campo, no de escritorio, porque no se tiene la realidad completa de la situación que se vive en cada una de las ladrilleras”.

“Queremos transformarnos, no queremos seguir siendo esclavos, seguimos haciendo las cosas como se hacían hace más de 2 mil años. Hemos tenido colaboración de las autoridades, pero también cerrazón. Nunca se ha logrado esa evaluación de costo beneficio para la salud de las familias”.

Reprochan cerrazón de autoridades

Afirmó que, aunque una parte del sector tiene años trabajando a favor del medio ambiente, se les han presentado obstáculos. Además, en lugar de buscar una solución integral, “el gobierno nos reubica, pero con una visión de alejar el problema”.

Dijo que ya no se puede seguir esperando más por una solución, “el problema de salud claro que lo sabemos (…) yo no puedo seguir enfermando a mi familia, ni puedo seguir enfermando a los que me rodean”, por lo que reiteró que se requiere una evaluación costo – beneficio en materia de salud.

Carlos Frías insistió en que existe una cerrazón de las autoridades correspondientes hacia la zona ladrillera del Refugio, pues cuestionó el por qué después de tantos años, no los han apoyado en la regularización de los terrenos.

“Necesitamos una apertura y un apoyo concreto por parte de gobierno del Estado (…) somos invisibles por un tema hasta de clases sociales, lo hemos vivido en carne propia, llega la gente y como que se asombra de cómo trabajamos. El sector ladrillero no ha sido atendido”.

Exigen permitir uso de biocombustible

Por su parte, Rafael Lara, productor ladrillero de León coincidió en que se está buscando la reconversión del sector ladrillero, no obstante, manifestó la importancia de modificar la ley para que se permita el uso de biocombustibles.

“Queremos renovar el sector, desarrollando energías limpias, usando biocombustible, dejar fuera los fósiles, si se puede, uniendo esfuerzos (…) somos generadores del calentamiento global, pero se puede erradicar”, señaló.

Estimó que, de actuar de manera inmediata, en los primeros meses del año próximo se podrían disminuir hasta el 60% de las emisiones contaminantes que producen los ladrilleros.

Piden a gobiernos aplicarse

Por su parte, Eduardo Ríos, integrante de la Organización León Contaminado señaló que, pese a que hace 12 años las autoridades leones y el estado, enfrentaban a la sociedad civil con los ladrilleros; a la fecha se han logrado alianzas importantes en materia de acompañamiento de los procesos de tecnificación.

“Estamos pidiendo que se apliquen los gobiernos a atender la problemática, hay esfuerzos medianos, hay esfuerzos que intentan desvirtuar el trabajo que se hace como sociedad civil y respuestas del municipio ha habido pocas, porque ellos no tienen el modo de trabajar, ni tienen ganas, ni tienen el presupuesto para atender”.

También participó Gustavo Lozano de Acción Colectiva Socio Ambiental; así como Andrés Cruz de la Universidad La Salle, Daniel Tagle de la Universidad de Guanajuato, quienes cuestionaron la falta de actuación de las autoridades estatales para resolver la problemática de las ladrillera. Por parte de la SMAOT participó Daniel Rodríguez, director General de Gestión Ambiental, Carlos Aarón Ávila, director de Gestión de la Calidad del Aire y Julia Serrano del departamento de Atención a Ladrilleras.

El legislador David Martínez Mendizábal señaló que las mesas en torno al tema continuarán a fin de establecer una agenda en común para buscar soluciones.

