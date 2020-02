Industria automotriz mexicana no enfrenta “crisis” sino “reto”

Nancy Venegas

Irapuato.- Luego de que los productores mexicanos de jitomate lograran bloquear temporalmente el arancel del 17.5% que Estados Unidos pretendía aplicar, las revisiones se intensificaron. De acuerdo con el Sistema Producto Tomate de Guanajuato, el rechazo de jitomate producido en la entidad no alcanza ni el 1% de las exportaciones que realizan, y se debe a falta de documentación, pero a ninguna cuestión de sanidad o calidad del alimento.

Sergio Morales Pérez, presidente del organismo, comentó que la medida afectaría al consumidor final, porque los productores se verían en la necesidad de aumentar sus costos para pagar el aumento en este impuesto.

“Estados Unidos no tiene manera de generar su propio jitomate, realmente depende de todo el jitomate de México para que se surta; la única cuestión es que Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump dijo no cobro el 17.5%, pero voy a estar revisando muchísimo que el jitomate venga con todas las características que necesitamos cosa que llevamos 30 cosas haciendo eso no es algo nuevo”, señaló.

Las verificaciones de tomates producidos en Guanajuato se intensificaron ante la medida temporal de bloqueo del arancel. Morales Pérez, comentó que esta medida no ha dejado consecuencias negativas para los productores guanajuatenses, que dese hace al menos tres décadas se han esforzado por cubrir todas y cada una de las especificaciones de calidad, sanidad e inocuidad.

“Es muy poco y obviamente como desde aquí hay que ir con todos los certificados cerrados a la hora de llegar allá al azar, abren y checan ha sido muy poquito, puede ser el .5 o el 1% de las exportaciones, no es porque el jitomate puedo estar mal, es porque faltó un documento o trámite”.

Sube de precio

Los consumidores irapuatenses pagan el doble por el jitomate, desde el martes pasado el alimento se oferta en mercados, tianguis y tiendas en 40 pesos el kilogramo. Los comerciantes atribuyeron el alza a las temperaturas bajas que mermaron la producción del alimento, y las ventas disminuyeron 60%.

“El jitomate subió mucho, ahorita lo estamos vendiendo en 40 pesos el kilogramo porque a nosotros nos subieron el precio por las heladas que no dejaron que se dieran bien las cosechas”, platicó Aurelio López, comerciante en el mercado Miguel Hidalgo.