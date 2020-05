Indolencia de Fiscalía le agrava su pesadilla

Redacción

Irapuato.- Rita nunca se imaginó que pedirle a su vecina que dejara de golpear la pared de su casa, sería el inicio de su peor pesadilla: además de ser golpeada junto con su hija, y su casa baleada, ahora se enfrenta con la indiferencia del Ministerio Público.

Contó que hace dos semanas estaba en su casa en la colonia Valle Verde y su vecina golpeaba la pared fuertemente que estuvo a punto de caer su televisor, por lo que le pidió parar, pero en lugar de ello se molestó y la insultó, amenazó de decirle a su hijo, identificado como ‘Marco’, de quien dijo que “ya había matado a cuatro personas y no le hacían nada”.

A balazos

Las agresiones continuaban hasta que el 9 marzo, Marco llegó a la casa de Rita y empezó a disparar al interior, al menos seis veces, así como 10 hombres junto con la mamá y una hija, la golpearon a ella y a su hija.

“Él llegó y ¡pum, pum! disparó, todavía nos golpearon 10 hombres y la mamá y la hija contra nosotras dos y esto no es prueba para el Ministerio Público. Es una injusticia y estamos corriendo peligro de que regrese a balacear, porque todavía la mamá dijo que prefería rematarnos a que agarraran a su hijo e irse de aquí”, relató.

Ese día, contó, acudieron a la Fiscalía General del Estado, pero a su hija no la dejaron pasar a poner la denuncia, pese a que llegó ensangrentada, pues le dijeron que con un testimonio bastaba.

El MP inició la investigación 44559, por lesiones que no ponen en peligro la vida; y en el caso de la hija de Doña Rita, esta acudió al Centro de Justicia para Mujeres pero ahí le dijeron que no tenían competencia en su caso, ya que el agresor no era familiar de ella.

Volvió al MP y le dijeron “que todo lo que declaré no era prueba suficiente, que tenía que buscar testigos, puede usted ir a buscarlos y preguntar a la colonia y si no somos nosotros va a disparar contra otra familias, hay niños, yo tengo niños y ellos saben que estamos solas”, comentó.

