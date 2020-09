¡Indignante! Joven golpea a tortuga agonizante en la playa

Redacción

Ciudad de México.- En las calles de Nueva York, se enfrentaron dos de los seres más poderosos de la Gran Manzana.

En twitter la pelea se viralizó, mostrando el momento en que el roedor tenía atrapado al ave de las alas mientras la paloma intentaba soltarse.

La rata aparentemente más grande que la paloma la sometió con sus patas, mientras una persona grababa el video otra se acercó para pegarles con una barra metálica; fue así como los animales se soltaran.

Rápidamente la rata salió huyendo y la paloma tranquilamente escapó de las patas del roedor.

La prueba de la rivalidad de las pestes de la ciudad ya ha sido compartida decenas de miles de veces.

This might be the most New York shit I’ve ever seen…down to the hit out of no where lol pic.twitter.com/toz8GCoYkp

— THE ONE ABOVE ALL (@MRCRUZv3) September 2, 2020