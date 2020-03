Indigna robo de la virgen Santa Cecilia en Celaya

Roberto Lira

Celaya.- Músicos del andador Santa Cecilia se sienten indignados luego del hurto de la imagen de la virgen sucedido en la madrugada del sábado pasado, resaltaron que la imagen no tiene un valor monetario elevado, sino que este es más sentimental para los intérpretes.

Durante la madrugada del domingo fue robada la imagen de la virgen Santa Cecilia del nicho donde era venerada por los músicos que trabajan en el andador que lleva el nombre de la virgen, siendo esta la segunda ocasión en que la imagen es robada; el 12 de enero del 2014 ya había sido hurtada del mismo sitio, pero fue recuperada.

“Sí está uno indignado pues porque la imagen no les afecta en nada a nadie, no les pide nada, quien sabe cuál sea su idea o su dolor porque esté ahí”, señaló Lorenzo Vázquez, mariachi.

Asimismo, dijo que el valor de la imagen puede no ser mucho para cualquier persona, pero para la comunidad de músicos es alto.

“Yo creo que no es tanto el valor porque no creo que valga tanto para ellos, para uno sí, el valor es para uno, para uno sí es muy grande el valor, pero para la demás gente no, y es que es ya una historia que tiene aquí la imagen”, expresó.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Música de Celaya anunció el pasado sábado mediante su cuenta de Facebook el robo de la imagen, además de solicitar el apoyo de la ciudadanía para dar con ella.

“Buenas tardes, Nuevamente hemos sido víctimas de la delincuencia que azota a nuestra ciudad y solicitamos el apoyo de la ciudadanía para recuperar la imagen de Santa Cecilia que fue sustraída del nicho ubicado en Portal Guerrero y Benito Juárez. Cualquier información, por favor a los siguientes números telefónicos; 461 150 3621 y 461 129 1964 Agradecemos su colaboración”.