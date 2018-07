Indigna detención de joven guanajuatense

La Policía de Austin la arrestó porque habría agredido a un oficial, pero la estudiante padece esquizofrenia; cientos de latinos se movilizan para exigir su liberación y que la acambarense no sea deportada

Jorge Carmona

Acámbaro.- Cientos de mexicanos y miembros de la comunidad latina este martes se manifestaron en Austin, Texas, para exigir la liberación de una joven guanajuatense que padece esquizofrenia, que fue detenida el pasado jueves 19 en esa ciudad por presuntamente agredir a un oficial de la Policía.

La indignación de la comunidad latina se extendió rápidamente en redes sociales debido a que la joven Tania Silva Díaz, originaria del municipio Acámbaro, lleva una semana bajo arresto sin recibir tratamiento médico, y corre el riesgo de ser deportada por los cargos que enfrenta.

Desde Acámbaro, su padre Mario Silva Caballero –en entrevista exclusiva para Correo— solicitó la intervención del gobernador Miguel Márquez Márquez para que a través del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense, se impida que su hija sea deportada.

Tania Silva Díaz tiene 21 años y desde hace más de cuatro años radica en Austin, Texas, donde estudia veterinaria en Austin Comunnity College.

Hace tres años, cuando acababa de ingresar a la International High School, fue diagnosticada con esquizofrenia.

Tania salió adelante gracias a su padrastro, Rosendo Segovia, quien buscó asesoría de la Alianza Nacional de Enfermedades Mentales, especialistas del programa ‘Any Baby Can’, y el apoyo de maestros y amigos.

Sin embargo, el miércoles pasado sufrió un episodio producto de su enfermedad tras salir de la escuela, y no regresó a dormir a casa.

La joven guanajuatense vagó por las calles hasta la madrugada, hasta que una mujer se percató de su desorientación e intentó ayudarla llamando a la Policía.

Sin embargo, cuando los agentes llegaron al lugar y trataron de auxiliarla, Tania supuestamente atacó a un oficial al que arañó y pateó en dos ocasiones, según la versión de la oficina del Sheriff.

La joven enseguida fue sometida y esposada, y llevada a la cárcel Del Valle del condado de Travis. Debe pagar una fianza de 5 mil dólares para ser liberada, pero cuando salga de su custodia será transferida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que determinaría su inminente deportación.

Suplica su padre por compasión

Mario Silva expuso que su hija necesita medicamentos u hospitalización cuando sufre algún desequilibrio, pero encarcelada no está recibiendo este tipo de atención.

“Está detenida, pero no la han atendido. Es nuestra urgencia querer recuperarla, que no esté ahí, sino que vaya a tratamiento. Se me hace injusto que por medio de un papel o algo no se nos respeten nuestros derechos humanos. Esto desgraciadamente no lo podemos controlar, tenemos impotencia. Toda la familia estamos al pendiente de esto”.

“Queremos que Tania salga de ahí y que se vaya a donde en realidad debe de estar, en el hospital, para que reciba sus medicamentos. Ella es una niña que ha salido adelante a pesar de su enfermedad… ¡Apóyenos por favor!”, exclamó.

Una abogada el lunes visitó a Tania en prisión y compartió su testimonio en redes sociales.

“Cometieron un error al arrestarla, debieron llevarla directamente al hospital. Una vez que alguien está en la cárcel, no hay ninguna autoridad para que la lleve al hospital. Ella tiene que vincularse, ya sea con el permiso de un juez o pagando su fianza. Y ahora, dado que hay una retención de ICE, incluso si ella se libera, la cárcel debe retenerla otras 48 horas para permitir que ICE venga a llevarla”.

La abogada señaló que Tania sigue completamente desorientada, por lo que intuye que no ha sido evaluada por ningún médico en prisión.