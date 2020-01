Indigente y su perrito mueren abrazados a causa del frío

Redacción

México.- El meme que se ha viralizado durante estas semanas ha atraído la atención de muchos que se cuestionan de dónde es que ha salido esta curiosa fotografía en la que aparece una mujer cuyo rostro denota cansancio y hartazgo hasta cierto punto.

La imagen del meme ‘Wey ya’ viene de la segunda temporada de la serie de Netflix titulada You, en donde la personaje interpreta a Love Quinn, el amor de Joe Goldberg el asesino en serie que justifica sus acciones con el supuesto amor u obsesión.

Esta frase fue agregada con el fin de representar el sufrimiento, el ya no puedo más de la personaje, ahora que lo sabes te dejamos los mejores memes de esta curiosa escena.

“Sí buenos días, nos comunicamos del banco HSBC para ofrecerle nues…” #WeyYa pic.twitter.com/YWNQuWRZgI

— Jerry Meeseeks look at me! (@jerryssalinas) January 28, 2020