Indígenas en Colombia, derriban estatua del conquistador Sebastián de Belalcázar

Redacción

Estados Unidos.- Donald Trump nominó al actor mexicano Eduardo Verástegui como integrante de la Comisión Asesora sobre “prosperidad hispana”. Se trataría de una estrategia clave dentro de la administración para llegar a la comunidad latina.

A pesar de las muchas críticas que le ha acarreado su simpatía por las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el actor y productor Eduardo Verástegui se ha mantenido muy cercano a este mandatario y este martes se ha hecho público su nominación para un puesto dentro de la administración del magnate.

Entre las 10 nominaciones a puestos clave, se encuentra la del mexicano como miembro de la Comisión Asesora del Presidente sobre Prosperidad Hispana; que tendrá que ver asuntos de educación y asignación de recursos a comunidades económicamente angustiadas, pequeñas y minoritarias de este sector.

También te puede interesar: Amaga Trump a México con castigo por el narco

Esto podría ser la cumbre del trabajo que el mexicano ha realizado con este gobierno desde hace meses, cabe recordar que en julio, Verastegui, fundador del Movimiento Viva México, concurrió a Washington invitado a participar del acto de firma de la Orden Ejecutiva para el lanzamiento de la nueva Iniciativa de la Casa Blanca para la Prosperidad Hispana, así como de una cumbre previa con el presidente estadounidense, donde Trump escuchó a diez referentes hispanos que sumaron sus propuestas.

Lo último. Eduardo Verástegui abordaría desde la Casa Blanca, el acceso a las oportunidades educativas y económicas de los estudiantes hispanos, además de la promoción de opciones para el aprendizaje, educación cívica y empleos.

El también fundador del Movimiento Viva México agradeció a Donald Trump su nombramiento y añadió que sumará esfuerzos en favor de estudiantes hispanoamericanos.

.@realdonaldtrump thank u for the honor of allowing me to serve on the @WhiteHouse Comm for #Hispanic Prosperity. I look forward to working to expand economic/educational opps for all #Latinos in US & strengthen #Mexico-US ties like never before. #MAGA & #VivaMexico pic.twitter.com/JWtcPl5X1d

— Eduardo Verástegui (@EVerastegui) September 17, 2020