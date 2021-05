India: A sus 85 años, Narayan renuncia a su cama de hospital para salvar a un joven

Redacción

India.- Narayan Dabhalkar, indio de 85 años hospitalizado en el centro médico Indira Gandhi Rughnalaya de Nagpur por coronavirus, optó voluntariamente por el alta en beneficio de un hombre de 40 años, que no podía ingresar en el hospital debido a la falta de camas, informan medios locales.

Aunque estaba en la sección de urgencias con un nivel bajo de oxígeno, Dabhalkar se opuso a seguir en el hospital al ver a una mujer suplicando que hospitalizaran a su esposo de 40 años.

Según los informes, el hombre dijo a los médicos:

A pesar de las recomendaciones de los médicos, que insistieron en que su condición no era estable, Dabhalkar regresó a su casa, donde murió tres días después. “Mi padre nos contó la historia de un paciente joven, además de subrayar que prefería pasar sus últimos momentos con nosotros”, dijo su hija.

Octogenarian @RSSorg Swayamsewak Shri Narayan Dabhalkar Ji truly exemplified what 'Sewa Paramo Dharma' is like in real life.



He gave up his hospital bed for a younger covid patient.



Though he is no more with us, his selfless act for the greater good of humanity is inspiring!🙏🏼 pic.twitter.com/YoAOODnEpN