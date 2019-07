Incumplen convocatorias para comités de participación ciudadana y delegaciones: Zermeño

La Directora de Desarrollo Social y Humano señaló que no son obligatorios éstos representantes para que los ciudadanos reciban apoyo, y que algunos de estos renuncian al pensar que habría algún recurso o manejo financiero

Yadira Cárdenas

Salamanca.- La Directora de Desarrollo Social y Humano, Cecilia Zermeño Vázquez, señaló que en algunas colonias y comunidades no se pudieron renovar los comités de participación ciudadana y delegaciones, esto porque no se cumplió con la convocatoria, y precisó que no son obligatorios éstos representantes para que los ciudadanos reciban apoyo.

Esto luego de que habitantes de la Humanista 1 señalaran que no se ha renovado el comité de participación ciudadana porque no se les permitió reelegir al que ya tienen, además de denunciar que la Dirección de Desarrollo Social quiso imponer a una presidenta, y al no aceptar se les informó que la colonia quedaba fuera de los apoyos de la administración municipal.

A pesar de que el pasado 29 de mayo los nuevos comités de participación ciudadana y delegados de comunidades tomaron protesta para entrar en funciones, hubo algunas colonias y comunidades que no renovaron a sus representantes, a decir de la Directora de Desarrollo Social y Humano.

“Nosotros hacemos las convocatorias para los comités, todo lo que es una agenda, se colocan los cartelones, se hace el perifoneo y en la Humanista 1 se hicieron dos sesiones, en cada sesión si no hay quorum es imposible hacer el comité”.

Mencionó que no es un requisito indispensable el que las colonias y comunidades tengan representantes, puesto que solo es una forma de la ciudadanía para agruparse y tener un enlace con desarrollo social, “sin embargo las áreas de desarrollo social las puertas están abiertas, nosotros atendemos personas del comité y personas de la ciudadanía”.

Cecilia Zermeño Vázquez, reconoció que falta la conformación de estos comités y delegados en otras colonias y comunidades sin mencionar el número, sin embargo, dijo, en algunos fue porque el comité renunció al pensar que habría algún recurso o manejo financiero”.

Lee también:

AL