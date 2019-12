Incumplen concesionarios: no hay unidades nuevas ni más pequeñas

A pesar de que se comprometieron a cambiar muchos de sus vehículos, hasta ahora no se ha visto gran cambio; usuarios denuncias que nada justifica el aumento de la tarifa

Javier Huerta / Gilberto Navarro

Guanajuato.- Ante el anuncio del alcalde de que están considerando un aumento tarifario al transporte público en la capital, se puede ver la falta de cumplimiento en los compromisos: uno de ellos es el cambio de unidades que transitan por el centro histórico.

Luego de que los transportistas se comprometieran a cambiar muchas de sus unidades por nuevas y más pequeñas para transitar por el centro, hoy no se han visto unidades más pequeñas ni mucho menos nuevas.

En las calles, los transeúntes batallan para no ser aplastados por los grandes camiones de transporte público, un caso muy notorio es la calle Ayuntamiento, una de las más transitadas en el centro y de las más angostas.

Al dar la vuelta, los camiones cortan el paso a las personas que van en las angostas banquetas, ya en distintas ocasiones han ocurrido accidentes, el más reciente fue hace unos meses donde un señor de aproximadamente 40 años que caminaba por esa calle terminó prensado entre la pared y el camión.

Rechazan aumento

Usuarios de transporte público, opinan que el estado de las unidades y el servicio que brindan, no justifica el aumento a la tarifa de dos pesos, que pretenden obtener los concesionarios. Esto a raíz de la solicitud que hicieron los concesionarios del transporte público al Ayuntamiento, de un aumento de 7 a 9 pesos. El plan es que antes de que termine el año, aumente un peso y otro para la Semana Santa del próximo año.

Correo recabó la opinión de varios usuarios, quienes consideraron, que el servicio brindado no justifica el aumento, ya que los camiones no se han renovado, los operadores no dan el trato adecuado y no cumplen con los horarios.

