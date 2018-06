Incrementan los robos en Tenerías

Vecinos aseguran la falta de alumbrado público es una de los motivos por los cuales se ha desatado la delincuencia

Patricio Serna

Guanajuato.- El callejón de Tenerías, ubicado en Marfil, al igual que sus calles aledañas, se ha convertido en un lugar inseguro para los habitantes del lugar, quienes han manifestado su inconformidad, pues mencionan que los índices de asaltos y robos a las casas han incrementado.

Una vecina del lugar, quien prefirió no brindar su nombre, mencionó que la situación en el lugar cada vez está empeorando, pues las personas que se dedican a delinquir no son de la zona, los señaló como un grupo de jóvenes de los que no se sabe su origen, por lo cual es más difícil para los vecinos ubicarlos.

Además comentó que han llamado a las autoridades para solicitar apoyo cuando ven alguna irregularidad en la zona, pero que las líneas de emergencia, el 911; no atiende las llamadas, por lo cual no pueden contar con el apoyo requerido ante estas circunstancias.

APROVECHAN FALTA DE LUZ

Agregó que otro de los motivos por el cual se ha desatado la delincuencia a su parecer, es por la falta de alumbrado público, pues es en la oscuridad donde estas personas aprovechan para esconderse y atacar a las personas, tanto de Tenerías como de sus zonas cercanas, como Jalapita, Jalapa y el barrio La Quinta.

Mencionó que a ello se suman las pésimas condiciones del callejón debido a la falta de pavimentación, por lo que en temporada de lluvias se convierte en un auténtico lodazal, aunado a la gran cantidad de basura y ramas de árboles que se acumulan en el lugar.

