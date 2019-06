Incrementan los asaltos a cuadras de presidencia

Cerca del edificio municipal, vecinos narran los robos con violencia por lo que solicitaron mayor presencia policiaca

Luz Zárate

Celaya.- Vecinos del centro de la ciudad, ubicadas a sólo dos cuadras de la presidencia municipal, denunciaron el incremento de asaltos violentos que se viven en las calles Morelos, Tenochtitlan, 5 de Mayo, Rivapalacio, entre otras.

Denunciaron que en las últimas semanas aumentaron los robos a transeúntes, incluso hay casos de personas lesionadas con arma blanca por resistirse al asalto por lo que solicitan mayor presencia policiaca.

“Yo iba caminando por Tenochtitlan rumbo al bulevar cuando se acercaron unos jóvenes, me asaltaron pero como me resistí me navajearon, pero así como yo son muchos los que corren peligro y eso que estamos a unas cuadras de la presidencia. Son varios que se paran aquí en la cuadra y asaltan a todos los que pasan”, señaló Pedro Torres.

También Juan Manuel Hernández contó que sobre la calle Morelos un hombre se acercó con arma de fuego le quitó sus objetos de valor y le disparó en una pierna.

“Esto pasó frente a un puesto de tacos y frente a muchas otras personas que vieron, nadie se metió y yo entiendo que no se metan porque a estas alturas pueden matar a cualquiera”, dijo el hombre.

En Celaya es común escuchar que las personas se quejan por la ola de robos, sin embargo, de enero a mayo sólo denunciaron 19.

RC