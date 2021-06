Redacción

Ciudad de México.- Esta semana México reportó un incremento de contagios del 12 por ciento en la curva epidémica, respecto a la semana anterior, indicó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, quien añadió que, de acuerdo al comportamiento de la epidemia, la semana podría concluir con un incremento de hasta el 18 por ciento.

“Lo que vemos es que abrimos la semana con un incremento del 11%, en este momento de 12%. Y siguiendo el patrón general de la epidemia, podremos suponer que terminemos la semana con 15 al 18 por ciento, justo lo que mencioné el martes pasado y, en la semana previa terminamos con 15%”, mencionó.

El funcionario recordó que la curva representa la ocurrencia de casos nuevos detectados y estimados de Covid-19, de este registro, solo el 1 por ciento representan casos activos, es decir 32 mil 320 casos.

El epidemiólogo resaltó el lado positivo al mencionar que la consecuencia que tiene la enfermedad sobre la mortalidad o incluso de agravarse, ya no es la misma que en 2020, lo cual atribuyó a varios factores, pero principalmente a la vacunación.

“Con la vacunación, tal cómo se previó, ha habido una reducción en la mortalidad (…) Esa cifra se ha reducido y esta reducción es lo que hoy genera una discrepancia importante: aun cuando aumenten los casos nuevos, no aumenta sustancialmente, o con la misma velocidad, la mortalidad.”, aseguró.

Hasta el día de hoy, el Gobierno federal vislumbra un favorable panorama tras registrar una ocupación a nivel nacional del 14 a 16 por ciento en los hospitales. No obstante, exhortó a no bajar la guardia o no reducir el cumplimiento de los protocolos sanitario.

López-Gatell aseveró que, actualmente, más de una tercera parte de la población adulta de México ya ha sido inmunizada, por lo cual volvió a hacer un llamado a acudir a la aplicación de la vacuna cuando corresponda.

“Recordar que la vacunación es gratuita y voluntaria. Pero recomendamos ampliamente que todas las personas adultas se vacunen. Y que en la medida de que se vacunen más personas, lograremos no sólo la protección de cada persona vacunada, sino de sus familias, de sus comunidades y, en general, de toda la población nacional”, finalizó.