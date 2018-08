Incrementa problema de‘picteleo’ pese a riesgos

A pesar de las recomendaciones realizadas por PC para evitar rellenar sus tanques de gas en las viviendas a través de pipas gaseras, este problema no se ha erradicado

Yadira Cárdenas

Salamanca.- Aumenta problemática de ‘picteleo’ en el municipio a pesar de los riesgos de rellenar los tanques de gas en domicilios, sin embargo, poco puede hacer la Dirección de Protección Civil debido a que cuando acuden al reporte, las pipas ya se han retirado o las personas no denuncian ante el temor de que no se les venda el combustible de esta manera y no tener el recurso económico para surtir un tanque completo.

El director de Protección Civil, Héctor Hernández de la Mancha, señaló que, a pesar de las recomendaciones realizadas para evitar rellenar sus tanques de gas en las viviendas a través de pipas gaseras, este problema no se ha erradicado, al contrario ha ido en aumento debido a la economía de las familias.

Señaló que se han atendido reportes principalmente en comunidades rurales, donde, debido a la distancia, cuando se llega al lugar, las pipas ya se han retirado o ya concluyeron de llenar el tanque.

Agregó que existen otros riesgos, como el transporte de los tanques de gas en vehículos particulares para trasladarlos a las gaseras y comprar el combustible, “es un riesgo porque van familias completas en el vehículo, o van en motocicleta o bicicleta sin la debida precaución, un tanque de gas debe de ir parado y con cuidado”.

Lamentó que esta situación no pueda frenarse por completo, debido a que la economía de las familias no les permite pagar 500 pesos por un tanque de 30 kilos y prefieren esta otra práctica donde compran desde los 100 a los 300 pesos de gas, pero, por desgracia, esto también conlleva un riesgo.

RC