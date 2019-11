Increíbles luces iluminaron el cielo, estas son las imágenes

Esto se produjo durante la lluvia de meteoros de las táuridas del Norte, en Saint Louis en Estados Unidos; los habitantes de esta ciudad registraron el maravilloso fenómeno

Misuri.- La noche de este pasado lunes resplandecientes luces iluminaron el cielo a causa de la lluvia de meteoros de las táuridas del Norte, esto de acuerdo a un medio local.

Cientos de residentes de la ciudad de Saint Louis en Misuri, EE. UU. informaron sobre el increíble fenómeno astronómico. Así mismo, muchos usuarios compartieron en redes las imágenes.

De acuerdo con la Sociedad de Meteroritos de EE.UU., las táuridas son conocidas por las bolas de fuego que se producen, las cuales son más brillantes de lo habitual. Estas aparecen de los restos del cometa Encke que pasa cerca de la Tierra todos los años en el último trimestre del año.

I was watching an @EarthCam camera from St. Louis, Missouri about 30 minutes ago and saw a #meteor! pic.twitter.com/PVAvIGlALF — David Vergel (@DavidVergel97) November 12, 2019

Meteor flying overhead from east to west in O'Fallon, MO this evening just west of St. Louis. #stlwx #mowx pic.twitter.com/0IX2fppoEd — Tom Stolze (@ofallonweather) November 12, 2019

Bill Cooke, quien es experto en meteoros de la NASA describió ese fenómeno para Space.com: “Las táuridas son ricas en bolas de fuego, por lo que si ves una puede ser muy brillante y te dejará boquiabierto”.

La mayoría de estas lluvias de meteoros se producen luego de que pequeños fragmentos que se queman al entrar en la atmósfera de la Tierra, pero los cálculos indican que los escombros del cometa Encke podrían producir meteoros lo suficientemente grandes como para resistir la entrada en la atmósfera terrestre y llegar hasta la superficie de nuestro planeta.

A pesar de eso, Cooke destaca que estos meteoritos del cometa Encke aún no han sido hallados en la Tierra, por lo que se desconoce el tamaño que podrían alcanzar si no se desintegraran por completo al entrar en la atmósfera.

*Con información de RT

