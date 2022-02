En la reunión sectorial en materia de Seguridad Pública, el titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Leonel Cota Montaño, confirmó que en materia de seguridad no habrá un Mando Único, sino un Mando Coordinado. Afirmó que, bajo esta configuración, la figura de cada gobernador es central, por eso las Mesas de Seguridad que se realizan las coordina cada mandatario estatal o su representante”.

Colima, jueves 12 de marzo 2020

Mando único en municipios de Guanajuato

Con el arribo de Sinhue Rodríguez Vallejo se habló y reiteró que una respuesta a los municipios, que los gobernadores tomaron por asalto al aplicar el mando único, es “capacitar, profesionalizar, combatir la corrupción y mejorar las condiciones socioeconómicas de integrantes de los cuerpos de seguridad”. La pretensión esencial, con las nuevas tareas, sería mejorar la eficacia sin modificar características del mando, en el entendido de que se desplaza al alcalde y la fuerza del Ayuntamiento. Se recuerda la presión contra Salamanca cuando Beatriz Hernández no quería signar el acuerdo ante la imposición, pero lo hizo para que no se perdieran los recursos del Fortaseg.

Usando el mismo manual del sexenio pasado, el Gobierno del Estado que encabeza el panista, Diego Sinhue Rodríguez, con “autorización” de sus Ayuntamientos impuso el mando único policial en Santa Cruz de Juventino Rosas en octubre de 2021 y, cuatro meses, después en Manuel Doblado. Efectivamente fue “sorpresivo” que el gobernador y el titular de la SSPE, Alvar Cabeza de Vaca, se decidieran por una medida aplicada en el sexenio pasado con una serie de fracasos de los cuales los municipios que aceptaron todavía no se reponen.

Antes de la instalación de los gobiernos de la República y la entidad, para cubrir el sexenio 2018- 2024, hubo un debate respecto del mando único policial que, de entrada, se supuso contrario al pacto federal y vuelve nugatorio el artículo 115 de la Carta Magna. Otro rasgo adverso, “no debe concentrarse el poder en una sola persona”, se dijo: “por más buena y talentosa que sea”, pues para los grupos criminales les resulta “más fácil” con uno que con muchos y dispersos.

Si se conocían estos conflictos ¿por qué el estado de Guanajuato le quieren entregar el control de las fuerzas municipales a Cabeza de Vaca nuevamente? Se entiende el nivel de inseguridad en el territorio guanajuatense. En el fútbol, si falla un equipo -fracasa-, le dan el adiós al técnico; en el estado de Guanajuato quieren correr a los equipos de la liga, amén de cambiar las reglas para dar más poder al técnico que no logra poner orden ni mucho menos lograr los éxitos esperados.

Al momento la administración pública estatal no ha informado por qué vuelve por un camino andado con al menos 16 de los 46 municipios de Guanajuato sin que la Seguridad Pública que mandatan las leyes se esté suministrando a todos los pobladores en el territorial estatal. Se les aplicó el operativo “Tormenta” y se Decretó la liquidación de todo el personal de las dos fuerzas policiales, quienes se dispersaron en todas direcciones de la entidad como a los estados vecinos.

Nueva oleada de intervención

Lo curioso de esta nueva oleada del mando único policial en el estado de Guanajuato, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, es que arrancó en dos municipios panistas que aceptaron sin chistar la orden de Palacio de Gobierno de Paseo de la Presa en Guanajuato Capital: Santa Cruz de Juventino Rosas donde gobierna, Fernando Gasga Almanza y Manuel Doblado con Blanca Haydee Preciado Pérez.

El quid de la jugada es que el Gobierno del Estado ofrece como el más capaz jefe de seguridad a Cabeza de Vaca Appendini, quien por orden y petición de los cabildos les entregará los servicios policiales con los elementos de la SSPEG del Estado de Guanajuato. Alvar seguramente aprobó la prueba de control y confianza, amén de los diversos requisitos que se deberán de cumplir en esos municipios.

Este servicio reconocido como “inconstitucional” que logra desplazar al gobierno municipal, se entendió desde la experiencia anterior como un “cobro adicional” que se le hace a la municipalidad; aunque el gobierno estatal tiene la ineludible obligación de “proveer” seguridad pública a la población del territorio guanajuatense.

De esta forma el gobierno de DSRV ya “no coadyuvará” entregando los recursos estatales a los municipios para la profesionalización de su personal de seguridad pública; por el contrario, se invierte el papel; él cobrará una cantidad que se integra al silencio cómplice de las partes. Y el uso del material y equipo de la ciudad que obtiene servicio policial estatal; que no deslinda a la autoridad municipal de su responsabilidad en la materia.

Este intento de controlar el mando para Cabeza de Vaca se añade a la llamada “respuesta acabada” del PAN, el permitir que los policías de los municipios porten las armas de cargo en sus descansos para defensa, tarea que el gobernador encargó a sus diputados federales. La recibió el coordinador de los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) del estado, Jorge Espadas Galván.

El mando único policial y armar a los policías de los municipios cuando están francos para defenderse, son las aportaciones del Gobierno del Estado durante la pandemia provocada por la COVID-19; sin embargo, un plan estatal de seguridad con estrategia estructurada, todavía está pendiente de presentación de parte del secretario Alvar Cabeza de Vaca; de momento se podría argumentar veda electoral, aunque en lo real lo máximo, es lograr el control de municipios que se dejen.

Si el gobernador y abogado no estaba de acuerdo con el mando único policial ¿quién lo convenció para empezar a nadar a “contra corriente” por unos pesos más, cuando está consciente de sus consecuencias? Ahí tiene a Salamanca haciendo esfuerzos para consolidar una policía municipal: el alcalde César Prieto informó que el coronel retirado de la SEDENA, Alejandro Flores Jiménez, será director general de Seguridad Pública, luego de aprobar el examen de control y confianza. En el trienio 2015-2018 del panista Antonio Arredondo se acordó ese mando único.

