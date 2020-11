Jazmín Castro

León.- Quitar la ciclovía emergente del bulevar Adolfo López Mateos es una muestra más de cómo la administración municipal privilegia al automóvil sobre los demás medios de transporte, y es una medida que tampoco solucionará los problemas de tráfico, advirtió el líder del colectivo ‘Ponte las ruedas, saca la bici’, Érik Cisneros Juárez.

En entrevista, lamentó que a pesar de que hay estudios que demuestran que la mayoría de la población no tiene acceso a un vehículo particular, es este el medio más privilegiado en el sistema de movilidad del municipio.

“En este caso se hace más evidente que la visión de esta administración no es humana ni inteligente porque no se ve como una estrategia clara, y sigue los patrones que ha venido siguiendo y que nos ha generado diferentes problemáticas como esta, priorizar al automóvil particular y ni siquiera con argumentos técnicos, pues existen estudios en donde se establece que la mayoría de las personas no tienen acceso a un vehículo”, dijo.

Por último, urgió a las autoridades a cumplir con su compromiso de instalar una ciclovía permanente y que haya diálogo con los colectivos de ciclistas, pues afirmó que la organización que encabeza no ha sido tomada en cuenta.

‘Hubo mala planeación’

Luego de que el pasado domingo concluyera la prueba piloto de la ciclovía emergente en el bulevar Adolfo López Mateos, la regidora del verde, Fernanda Rentería, señaló que se trató de una mala planeación y un desperdició de cinco millones de pesos.

Aunque no buscó culpar a nadie por la falta de planeación, dijo que son los resultados de hacer proyectos sin la estructura adecuada.

Además de que el mensaje es contradictorio porque se supone que la ciclovía se realizó con el objetivo de que los ciudadanos usaran menos el autobús y evitar más contagios de Covid-19, ahora que cambió el semáforo a color naranja, optaron por retirarla, lo cual comentó no le consultaron a nadie del Ayuntamiento para ver las posibilidades.

