Incomodan restricciones en los Ceresos

Anna Maciel

Irapuato.- Hasta un 80 % de reprogramaciones en viajes y nulas ventas, son algunas de las situaciones a las que se han tenido que enfrentar las Agencias de Viajes ante la pandemia del COVID-19, sobre todo en aquellos que tenían programados a países como E.U y Europa.

Así lo informaron para Correo agencias de viaje del municipio de Irapuato, señalando que estas en su mayoría han sido reprogramaciones para los meses de julio o agosto a otras naciones, sin embargo, en territorio mexicano no se ha tenido tanto ese problema, sobre todo a destinos como Tijuana.

“Estamos apoyando a los clientes con la cancelación de sus vuelos, estamos haciendo sus cambios de fechas, de ventas está todo detenido, los pasajeros que estaban programados para el mes de marzo un 80 % cambiaron su vuelo para el mes de junio o de julio, que esperemos que para esas fechas ya estén operando con normalidad los vuelos”, comentó Dolores Castillo de la agencia de viajes ‘Amplia Visión’.

Adiós vacaciones

Puerto Vallarta, Cancún e Ixtapa, eran los destinos que más estaban solicitando las personas para estas vacaciones de semana santa, cosa que han tenido que posponer hasta que las autoridades sanitarias dictaminen que es seguro volver a viajar.

“Claro que esto nos afecta mucho, ya que tenemos fronteras cerradas, como es bien sabido estas fechas son temporada alta para nosotros en trabajo y con esta situación pues se ha visto nula la venta. Esperemos que esto nos afecte lo menos que se pueda y no vaya a durar hasta los tres meses, ya que, pues corremos riesgo hasta de dejar de operar”, informaron.

Para finalizar informaron que las aerolíneas, han estado condonando a los ciudadanos dichas reprogramaciones, cosa que permite que aquellos que ya tenían planeado un viaje, no sufran recargos y puedan una vez que pase la alerta de esta pandemia, poder viajar sin problema.

“Yo soy trabajadora de una empresa en Estados Unidos y vengo a que me reprogramen mi viaje para mañana, que ya están por cerrar las fronteras, yo venía a México con mi familia por un mes, pero con esto ahora ya me tengo que regresar antes que ya no pueda yo pasar”, comentó una usuaria que vive en Fresno, California.