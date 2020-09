Incluye FIC taller de artes vivas, teatro, y tecnología

María Espino

Guanajuato.- Poco a poco se va restableciendo la participación ciudadana y prueba de ellos fue la reacción de los capitalinos luego de que pintaran de azul la parte baja Fontal del mirador del monumento al Pípila y consiguieron cambiar el rumbo para que se volviera al color original.

Así lo manifestó Fernando Revilla Guerrero, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción en Guanajuato, quien resaltó que la participación de la ciudadanía de manera directa e indirecta manifestando su inconformidad logró que en menos de un día las autoridades municipales dieran marcha atrás en su la decisión de haber pintado de azul ese espacio.

“La participación ciudadana va restableciéndose en Guanajuato, hoy en día no es sólo es necesario si no indispensable que la participación ciudadana se involucre en la actuación gubernamental de nuestro país y el estado (…) en las últimas semanas la ciudadanía incide de manera formal e informal en el ámbito público, lo más reciente hablábamos del famoso muro azul de Guanajuato en donde en menos de un día la participación ciudadana consiente e inconsciente doblega este tema; aquí se dio bastante participación de manera inconsciente y cambió el rumbo de una decisión y así tiene que estar cambiando el rumbo de las decisiones que no convenzan a la ciudadanía”, expresó Revilla.

Además resaltó la importancia de que cada vez más gente se sume a las expresiones de inconformidad que vigilen y señalen las acciones que no cubran necesidades del pueblo, tales como derroches, afectaciones al patrimonio, entre otras situaciones.

“Esto con el objetivo de vigilar y cuidar los esfuerzos que se dirigen a cada una de las necesidades de nuestro país y de cualquier rincón de este México que nos importa (…) en ocasiones más allá de que se desperdicien esfuerzos va en contra de las propias necesidades como los derroches, las afectaciones a patrimonios, etc.”

Le guste o no Gobernador debe operar desde la capital

Fernando Revilla también hizo referencia a la falta de congruencia de parte del gobierno estatal al ejercer 7 millones de pesos en gastos de una oficina en la que se atienden asuntos del Ejecutivo Estatal, situación que dijo resulta indignante para los guanajuatenses ya que no converge con la realidad de la ciudadanía y se debe manifestar la inconformidad.

“La falta de congruencia de arte de gobierno estatal es un tema que no converge con la realidad guanajuatense, habló de esta última noticia que recibí sobre los 7 millones de pesos que se gastan en una oficina donde se atienden asuntos del gobernador, para el resto de la ciudadanía es indígnate y debemos participar por lo menos que estamos en desacuerdo y se desaprueba este tipo de acciones”.

Revilla manifestó que desde el punto de vista legal para que se pueda contratar una oficina para que se opere fuera de Palacio de Gobierno, ubicado en Guanajuato, tendría primero que modificarse la constitución por lo que hizo un llamado a la participación ciudadana en este y otros temas que son de interés general.

“El despacho debe encontrarse en Guanajuato, le guste o no le guste al Gobernador (…) para abarcar en otro punto ese despacho debe modificarse la constitución. Las familias guanajuatenses están pasando un periodo de crisis, incluso estamos decidiendo endeudarnos para que esa deuda se dirija a este tipo de situaciones, creo que nos debe indignar la actuación y participar en la manifestación de estos temas”.