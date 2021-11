Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Vicente Esqueda, refirió que hasta ahora no hay otra estrategia para frenar los abusos policiacos, más que la capacitación, pero reconoció que aún y con estos cursos, no se puede evitar que suceda algún caso.

Este después de que el titular de la Prodheg, se reunió con el alcalde Alejandro Navarro y el Secretario de Seguridad Ciudadana para acordar la firma de un convenio para capacitar a los oficiales municipales en la materia.

Sin embargo, en el 2019, se había anunciado que se estaría firmando un convenio entre el organismo garante de los derechos y el Gobierno Municipal.

En entrevista, el Procurador de los Derechos Humanos señaló que la capacitación es la mejor opción para que los elementos respeten las garantías individuales de los ciudadanos, sin embargo, esto no exime de que en lo particular haya elementos que caigan en abusos.

“La capacitación es la solución (…) al final del día la capacitación se imparte a los elementos e interviene el factor humano, no faltará el elemento que, a pesar de haber sido capacitado, tendrá sus motivaciones para cometer violaciones (a los derechos humanos), siguen y seguirán pasando”.

Dijo que también es necesario que los ciudadanos conozcan sus derechos humanos y sepan defenderlos y denunciar si se cometen abusos.

Vicente Esqueda reconoció que incluso los exámenes de control y confianza, no garantizan que los elementos no incurran en excesos o ilegalidades.

“No hay una medida que garantice al 100 por ciento la efectividad, pero es una tarea de todos que cada vez sean menos”.

En este año, la Prodheg ha recibido 13 quejas en contra de elementos policiacos de la capital.

Por su parte el alcalde Alejandro Navarro señaló que quien se sienta violentado en sus derechos, denuncie ante las instancias correspondientes de manera oficial y no solo haga denuncias públicas.

Esto para evitar que se asuma como de un trasfondo político.

“Aquí no vienen, ni a la policía, ni al Ministerio Público, lo veo más como un tema político, porque al final veo al ex candidato de Fuerza X México, haciendo ese trabajo, les quiero pedir que se acerquen a la presidencia, porque no tenemos elementos”

El edil afirmó, que, si bien es importante que se denuncien los casos de abusos policiacos, esto no exime a los involucrados de otras situaciones.

Denuncia no será pretexto para delinquir

Dijo que en el caso de alguien se haya sentido violentado en sus derechos o lo tome como pretexto para delinquir, que denuncie el abuso no lo exime de responder por sus actos.

“Al malandrín, al raterillo, al abusivo, al violentador sexual, no porque pongan su queja en los derechos humanos, vamos a dejar de hacer nuestro trabajo, su queja va por un carril y la seguridad del municipio va por otro”.

Finalmente reconoció que han tenido errores al gobernar, pero afirmó que “el que trabaja y hace cosas se equivoca y se tropieza de repente, quiero aceptar que nos hemos equivocado y también empezar a trabajar en no equivocarnos en temas de derechos humanos”

