INCENDIOS Y REVIRES DEL CRIMEN ORGANIZADO

RUIDO. Con acciones más espectaculares en lo mediático y algunos ataques, el crimen organizado se ha manifestado en Guanajuato durante los últimos días.

HECHOS. Ayer, los criminales incendiaron vehículos como respuesta a un operativo de la Sedena del cual no se ofrecieron mayores detalles. La reacción en al menos 5 municipios, deja claro que, en efecto como dice el gobierno estatal, aquí se combate a los malosos.

TOMA Y DACA. El punto es que en ese combate, la capacidad de respuesta de los criminales sigue siendo evidente y en varios casos, ostentosa.

MÁS. No fue el único hecho. También en Celaya se dio el ataque directo en días pasados a una pequeña clínica que, según versiones periodísticas, como parte de la información hackeada a la Sedena, se señala que ahí presuntamente se atiende a elementos que pertenecen a uno de estos grupos. El ataque habría sido realizado por el grupo rival tras la difusión del expediente.

PARIENTE. Anteayer, en la mañanera, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval anunció la detención de Juan Rodolfo, hermano del líder del grupo criminal que opera en esa zona del estado.

DECIBELES. Lo que queda de manifiesto en estos hechos es que la disputa del territorio en Guanajuato por parte de los grupos criminales sigue en todo su apogeo. Que el grupo local, pese a haber sido descabezado tiene capacidad de reacción y de articulación de acciones de respuesta a la autoridad.

NARRATIVA. “Debilitado”, “acorralado”, “el hecho de que sus acciones sean más violentas, sería un atributo más de su debilidad”, según los dichos de la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Sophia Huett.

ESTADO. Hay menos homicidios que hace un año sin duda alguna pero esto no ha quitado a Guanajuato de la misma posición en el espectro nacional de violencia.

Lee también: Secretaria de Gobierno adjudica ataques en Guanajuato a operativos de la Sedena

LA DEL ESTRIBO…

Quiso pero no pudo. O no lo dejaron. O no se animó. Vaya usted a saber.

Ayer, el presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, Luis Ernesto Ayala admitió que estaba programada una visita del secretario de Gobernación Adán Augusto López a Guanajuato, el pasado martes; sin embargo, sin mayor detalle, se canceló sin que se sepa si será reprogramada.

En la rueda de prensa de la Junta, Ayala Torres, dijo a pregunta expresa que fue el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo quien hizo la invitación a la Junta de Gobierno.

El titular de Segob visitó varios Congresos estatales para promover el apoyo a la minuta aprobada en el Congreso federal que amplía al 2028 la presencia de la Guardia Nacional en tareas de Seguridad Pública. En todos se puso los guantes y tundió a los opositores a la minuta.

El Congreso de Guanajuato es hasta ahora el único que votó en contra la minuta sin que se haya dado una visita del funcionario federal. Se quejó varias veces el presidente en la mañanera y Adán Augusto no ha podido venir a Guanajuato.

A UN AÑO DE LA ÚLTIMA LÁPIDA A EL ZAPOTILLO

“Quedan a salvo no solo las casas, lo material, sino lo que tiene que ver con las tradiciones, las costumbres, lo que tiene que ver con la religión, con todo, se logró esto y vamos nosotros a cumplir porque el proyecto técnico, además de que va a garantizar que no haya inundaciones durante mucho tiempo, se va a reforzar, vale más que sobre y no que falte, vamos a cumplir para que hasta en casos excepcionales de lluvia, de venidas de agua, no haya inundación, ese es el compromiso”.

Esas eran las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador hace exactamente un año en una visita junto a todo su gabinete a Temacapulín a sentenciar el futuro de la presa El Zapotillo, lejos de los anhelos de los gobiernos de Jalisco y Guanajuato y a la altura de los deseos de los pobladores.

Seis ventanas monumentales para desfogar el exceso de agua y evitar que se inunden las poblaciones de Temacapulín, Acasico y Palmarejo son parte de los acuerdos a los que se llegaron para la conclusión de la Presa El Zapotillo, además de que se entregará el proyecto, calendario de ejecución y maqueta de la obra.

Todo, como lo pedían los pobladores que se habían rebelado por muchos años.

López Obrador acompañado del Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, prometió que se cumplirían los 15 puntos del pliego petitorio que le entregaron los habitantes de estas comunidades en donde se pide la reparación de daños ocasionados por los 15 años de lucha, así como la rehabilitación de servicios y caminos de las poblaciones de Acasico y Palmarejo, construcción de escuelas, unidades deportivas y caminos en buen estado.

Triunfo redondo para la 4T. León no tendría agua de El Zapotillo mientras el gobernador de Jalisco Enrique Alfaro aparecía nuevamente apabullado frente a los propios ciudadanos que gobierna, sin la oportunidad de hablar lo cual paradójicamente, debió agradecer el mandatario que fue abucheado cada que fue mencionado.

López Obrador desarmaba así, con la mano en la cintura, aquella alianza que intentaron y anunciaron Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el propio Enrique Alfaro hace más de un año para rescatar El Zapotillo y garantizar agua para León y Guadalajara.

A un año de distancia, Diego Sinhue Rodríguez sigue recibiendo desdenes del presidente y el plan alterno de agua sigue en la cajita de los buenos deseos.

YULMA ROCHA EN LA RUTA DEL ADIÓS AL PRI

Ya le había comentado aquí la semana anterior que con su voto en contra de la minuta aprobada en el Congreso federal con el voto de su partido, el PRI, la irapuatense Yulma Rocha Aguilar comenzaba a formalizar la ruta de la ruptura no solo con su bancada sino con el tricolor. Y ayer se dio el siguiente paso en esa ruta de colisión.

En redes sociales, Rocha Aguilar dio a conocer que el coordinador de la bancada priista Alejandro Arias Avila (aunque no lo citó directamente) le comunicó que como sanción tras ese voto en contra, le retirarían los apoyos económicos y administrativos a los que tiene derecho como diputada.

“Castigarme por ejercer mi derecho y defender mis principios es un acto arbitrario e ilegal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de diputada. Utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos, es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional y política”, dice en su escrito la legisladora.

Ayer mismo, Alejandro Arias lo negó todo. Dice que Yulma Rocha tiene todos los apoyos que como legisladora priista, ofrece la bancada a sus integrantes. Que hay partidas que ejerce que no pasan por su control y que hay un recurso que es para el funcionamiento del grupo pero que administra él como coordinador.

Es decir, discrecionalmente, cada pastor lo hace aunque debe rendir cuentas de él. Parece que esa es la partida a la que se refiere Yulma y que sumaría unos 250 mil pesos mensuales .

Yulma Rocha dice que su pelea no es de recursos económicos sino de difundir y debatir públicamente un asunto que en su circunstancia actual, le interesa promover: los límites de la lealtad partidista.

Obvio, a Alejandro Arias es a quien menos le interesa exponer los trapitos sucios del tricolor en estas circunstancias y en estos momentos. Por eso dijo que no entraría en dimes y diretes y que a Yulma no le hace falta pero que la partida de la bancada la administra el coordinador.

Ya sabemos el caminito. Este tipo de pleitos de familia sacan a relucir algunas miserias y algunas cosas interesantes. El manejo de los recursos públicos en las bancadas es uno de los que son de interés público.

Ya conocemos hoy las 2 versiones sobre un mismo tema. Yulma Rocha y Alejandro Arias rompieron una alianza que tenían hace algunos años. La carga mayor de la “culpa” está con Arias porque la alianza con Ruth Tiscareño le ha dado el control del PRI guanajuatense.

Y Rocha Aguilar sabe que no tiene futuro en el PRI por eso sus lances no tienen red de protección. Encontró una buena vitrina en la llamada “Bancada feminista” y si se trata de colores partidistas tiene de dónde escoger aunque si llega a alguno, será nivel chiquillada, peor que el PRI que también viene en decadencia.

Digamos que solo estamos viendo como avanza el choque previsible al interior del PRI. Yulma Rocha debe saber que políticamente, la cercanía de Arias con el PAN es conocida e irrefutable. Y es el blanquiazul quien controla el Congreso local.

Preparémonos entonces para la siguiente temporada de la decadencia tricolor.

Te puede interesar: PRI ‘castiga’ a Yulma Rocha por votar contra militarización de la seguridad

Quizás te interese:

JRP