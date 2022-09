Aunque no se han registrado pérdidas humanas a causa de incendios en fábricas, sí ha habido dueños de los negocios que pierden su patrimonio

San Francisco del Rincón.- Los incendios en fábricas se han hecho constantes en el municipio de San Francisco del Rincón.

Ello se ha hecho recurrente debido a que no cumplen con medidas de seguridad. Así lo sostuvo el coordinador de Prevención y Capacitación, de Protección Civil, Cristian Trujillo.

Durante el Primer Encuentro para Prevención de Riesgos, en la zona Industrial del Rincón, se explicó a miembros del sector sobre la importancia de tener un plan protección civil en las empresas.

“Ven a un inspector de Protección Civil, y no le abren la puerta. No le quieren abrir, pero todo esto es con el objetivo de que las empresas, en algún momento que tienen una emergencia, sepan cómo actuar. No los lleven a pérdidas materiales y humanas”, comentó.

Agregó que hay momentos en que los patrones no le dan la importancia necesarios necesaria dichas medidas, en ocasiones porque llegan a tener hasta más de 40 años sin haber padecido accidentes.

Fábricas pierden su patrimonio

Aunque no se han registrado pérdidas humanas a causa de incendios en fábricas, sí ha habido dueños de los negocios que pierden su patrimonio por un descuido de esta magnitud, expresó.

“Jamás va a ser una mala inversión, porque si se te quema tu patrimonio, el cual te ha costado años de trabajo. Creo que sería lo mejor, que le inviertas”, comentó.

Algunas de las exigencias que Protección Civil realiza a las empresas son capacitaciones en: primeros auxilios, evacuación de inmuebles, uso y manejo de extintores, y uso y manejo de químicos.

Debido a que la industria en San Francisco del Rincón es enfocada al calzado y al sombrero, los solventes, y materiales flamables son aspectos que generan rápidamente incendios, dijo, pero es necesario que los ciudadanos sean responsables de su seguridad.

