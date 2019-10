Incendios en California obligan a 200 mil personas a salir de sus hogares

Importantes figuras del espectáculo y del deporte han reportado que tuvieron que salir de sus hogares, al mismo tiempo dan a conocer 2.4 millones de personas

California.- El jugador de baloncesto LeBron James, de Los Angeles Lakers, informó en Twitter que tuvo que salir de su residencia junto a su familia en busca de un refugio; más de 3 mil personas recibieron la orden de evacuar

Los incendios forestales continúan asolando California mientras obligan a 200 mil personas a huir de sus hogares y amenazan con las mansiones de celebridades y el Centro Getty de Los Ángeles, que alberga obras de arte históricas.

El norte de California, que ha sido golpeado fuertemente por el incendio de Kincade, también informó un pequeño terremoto de magnitud 3.3 el lunes justo después de la 1 a.m., hora local, no lejos del incendio forestal que ha obligado a 80 mil residentes de esa área a abandonar sus hogares. No hubo informes inmediatos de lesiones o daños por el terremoto.

El estado ha estado plagado de al menos nueve incendios forestales desde la semana pasada y el último incendio estalló el domingo cerca del Centro Getty. Se vieron llamas a lo largo de la autopista 405 cerca del museo que exhibe obras de arte anteriores al siglo XX de artistas como Rembrandt y Van Gogh.

Las celebridades han huido de sus hogares y las imágenes dramáticas mostraron que las llamas se extendieron rápidamente hacia la mansión de ocho habitaciones Brentwood del actor Josh Duhamel el lunes. Compró la propiedad en expansión de 8,232 pies cuadrados con la entonces esposa Fergie por $5.2 millones en 2007.

Kate Hudson fue vista entrando a su vehículo en el exclusivo vecindario de Pacific Palisades para evacuar temprano el lunes por la mañana cuando la amenaza de incendio se extendió.

Y la estrella de la NBA LeBron James también evacuó, tuiteando: ‘Hombre, estos LA (emoji de fuego) no son una broma. Tuve que evacuar mi casa de emergencia y he estado conduciendo con mi familia tratando de conseguir habitaciones. ¡Sin suerte hasta ahora!

Arnold Schwarzenegger, la estrella de cine y ex gobernador de California, también tuiteó que evacuó su casa de Brentwood a las 3:30 a.m.

Imágenes dramáticas mostraron aviones volando a baja altitud mientras arrojaban retardantes de fuego en el área que rodea la casa de Schwarzenegger.

Los aviones que arrojaban agua y retardantes de fuego se unieron a la batalla contra el destructivo incendio forestal que arde en el lado oeste de Los Ángeles.

Helicópteros que volaban de noche hicieron gotas de agua durante las horas previas al amanecer del lunes y grandes aviones comenzaron a volar en el área después de que salió el sol.

La ex esposa del ex gobernador, Maria Shriver, tuiteó: “Estamos muy agradecidos con nuestros bomberos por arriesgar sus vidas por todos nosotros.

Hemos evacuado, pero estamos a salvo. Orando por nuestros vecinos”.

Los fuertes vientos y los incendios forestales han obligado a hasta 2 millones de residentes del norte de California a quedarse sin electricidad.

PG&E, la compañía de servicios públicos de California, cortó el suministro eléctrico a más clientes el domingo con la esperanza de evitar nuevos incendios causados ​​por líneas eléctricas caídas. Las autoridades dicen que la electricidad podría ser restaurada para el miércoles.

A partir de las 4.30 de la mañana, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles dijo que el incendio de Getty se estaba moviendo en dirección oeste y había quemado 500 acres.

El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, dice que hasta ahora cinco casas se han incendiado en un incendio forestal en el lado oeste de la ciudad y el jefe de bomberos Ralph Terrazas dice que cree que aumentará la cantidad de casas destruidas.

Las comunidades de Mandeville Canyon y Mountain Gate permanecen bajo una orden de evacuación obligatoria que raya en Brentwood, y el área de advertencia de evacuación se ha expandido hacia el oeste para incluir partes del Parque Estatal de Topanga y Pacific Palisades.

El área de evacuación abarca algunas de las propiedades inmobiliarias más exclusivas de California, donde las celebridades y los ejecutivos viven en retiros de montañas y cumbres que cuestan decenas de millones de dólares.

Los estudiantes de la Universidad Mount St. Mary’s, que está justo bajando la calle desde el Centro Getty, describen que huyeron del área en pánico mientras se acercaba el incendio forestal.

