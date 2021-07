La Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), no actúa como debiera ante la falta de presupuesto, señaló la diputada del PVEM, Vanessa Sánchez Cordero, quien manifestó que frente a la falta de sanciones efectivas en torno a las acciones ilegales cometidas en el Cerro del Cubilete, solo se fomenta la impunidad.

La coordinadora de la fracción verde ecologista en el Congreso de Estado señaló que en reiteradas ocasiones se han manifestado que pese a las facultades que tiene la PAOT, el problema radica en la falta de recursos, los cuales año con año van en disminución.

“A pesar de que se han abierto estos procedimientos, que sí se han iniciado, no han concluido con sanciones, no se ve por ahí que haya un castigo para quienes están llevando a cabo estas acciones y por supuesto que esto fomenta la impunidad, mientras veamos que las cosas se puedan hacer sin consecuencias, entonces lo van a seguir haciendo y eso es parte de la protección, que quien cometa algún acto no permitido, alguna acción no permitida tenga sus consecuencias, para que otras personas vean que si se está aplicando la ley”.

La legisladora insistió en que más que dotar a la PAOT de mayores facultades ante este y otros casos ambientales, lo que hace falta es dar a la instancia mayor presupuesto.