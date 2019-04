Incendio en toma clandestina sólo afecto a cables de la CFE: PC

La zona aún se mantiene bajo resguardo, la Comisión ya comenzó a realizar las reparaciones pertinentes

Jessica de la Cruz

León.- El director de Protección Civil de León, Francisco Nicolás Escobar Tobar comentó que, los daños que dejó el incendio de una toma clandestina solo fueron materiales y únicamente ocurrieron con unos cables de energía eléctrica.

Fue hasta este lunes que iba a poder intervenir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para solucionar el problema, ante estos hechos solicitaron a la ciudadanía no acercarse a la zona.

“Afortunadamente no hubo ninguna pérdida, en donde CFE iba a entrar pero por seguridad no entró. Ya quedó de acuerdo CFE y Pemex para entrar hoy, porque si hubo afectación en los cables. No circulen por ese camino, lo estamos vigilando, porque puede haber un accidente en donde se rompan los cables y puede dar un chicotazo. Y la altura y el peso, pues puede tener una afectación muy lamentable”, dijo Escobar Tobar.

El tiempo aproximadamente para mantener la zona en resguardo o asegurada será mientras el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) verifica los daños, debido a que tendrán que reparar el tubo, ya que se encontraba completamente fundido y quemado.

