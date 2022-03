El incendio en ‘El Puma abarrotero’ ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, pero bomberos no lograron detenerlo sino hasta las 7

Celaya .- La tienda mayorista “el Puma abarrotero” en la ciudad de Celaya se quemó durante la madrugada de este viernes, tras esto, el local habría quedado en pérdida total, según los primeros reportes.

La abarrotera ubicada en la avenida Lázaro Cárdenas casi esquina con el eje Juan Pablo II se empezó a quemar a eso de las 2 de la mañana y al reportarse los hechos bomberos se trasladaron a combatir el incendio terminando las labores pasadas las 7 de la mañana.

Debió a que la tienda estaba cerrada no se reportan personas afectadas solo daños materiales. No obstante, las causas del incendio no se saben al momento pues si bien pudo haberse provocado por algún corto circuito tampoco se descarta haya sido intencional.

