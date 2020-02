Incendio acaba con histórica iglesia ubicada en Nueva Jersey

Redacción

Nueva Jersey.- La iglesia Bautista Shiloh sufrió un incendio masivo que terminó con toda su estructura para dejarla totalmente destruida de acuerdo a los bomberos.

Por ahora se desconoce cómo fue que se originaron las llamas, aunque se sabe que no había dentro del sitio cuando todo ocurrió.

Se espera más información en las próximas horas.

Crazy fire next to the apartment broke out in Elizabeth NJ – this was after it calmed down a bit – escaped back to Staten for the night so we could breathe 🙏🏼 prayers up – Shiloh Baptist Church 🙏🏼 #fouralarm #elizabeth #nj pic.twitter.com/V2asuizs4O

— JLeftyArt (@JLeftyArt) February 16, 2020