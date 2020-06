Incendian manifestantes restaurante donde un policía mató a balazos a un afroamericano

Redacción

Atlanta.- Manifestantes saquearon y luego incendiaron el restaurante Wendy’s, en donde un elemento de policía mató a tiros a Rayshard Brooks, un afroamericano que opuso resistencia cuando era arrestado y no estaba armado.

Los uniformados llegaron al lugar por un reporte de un supuesto hombre en estado de ebriedad estaba durmiendo en el interior de un auto y tras dar positivo a la prueba de alcoholemia trataron de detenerlo, pero este no colaboró y les arrebató una táser.

Rayshard Brooks intentó escapar y corrió, sin embargo los oficiales lo persiguieron y tras dispararle varias veces, lograron abatirlo. Brooks fue trasladado a un hospital, donde poco después perdió la vida.

El incidente fue grabado y rápidamente fue difundió en las redes sociales. La muerte de Rayshard Brooks provocó más manifestaciones a nivel nacional sobre el trato de los afroamericanos por parte de la Policía.

A different POV of the Wendys in Atlanta that was set on fire after Rayshard Brooks was Murdered pic.twitter.com/DshHt80tuR — 2Cool2Blog (@2Cool2BIog) June 14, 2020

#BREAKING: The @Wendys on University Ave in SW Atlanta is back on fire again. Last night #RayshardBrooks was shot and killed by Atlanta PD here. #AtlantaRiot pic.twitter.com/mSJyP7PNXo — Thomas D Bradley (@ThomasDBradley) June 14, 2020

The Wendys where Atlanta Police shot and killed #RayshardBrooks has been lit on fire by protesters: pic.twitter.com/8i5uiAjPHp — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 14, 2020

There goes @Wendys on University Ave. I had to step away for my own safety but here is a look at rioters right before they lit a firework in the Wendy's where #atlantapolice shot and killed #RayshardBrooks @FOX5Atlanta pic.twitter.com/rR0XdDkaBk — Alex Whittler (@AlexWhittler) June 14, 2020

Información de RT Noticias