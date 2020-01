Inauguran proyecto ecoturístico del cerro de Culiacán: ‘Cocina Ancestral Chicomoztoc’

Luis Telles

Jaral del Progreso.-Autoridades de Jaral del Progreso, Salvatierra, Cortázar y Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, inauguraron el proyecto Eco Turístico del cerro del Culiacán, Cocina Ancestral ‘Chicomoztoc’, una propuesta de cocineras tradicionales de las comunidades aledañas al Culiacán, para la atracción del turismo.

La regidora, Lidia Lara Santos, quien trabajo durante todo un año con las cocineras señaló que el evento es un medio de atracción turística, un modelo que consiste en ofrecer al turismo nacional e internacional un nuevo concepto de apreciar la naturaleza, respetando el Área Natural Protegida, conservando la cocina tradicional y favoreciendo así a los habitantes de la región.

Aprovechó para hacer una invitación a recorrer los paisajes naturales del cerro de Culiacán, con la guía de los vecinos que, además de conocer perfectamente su entorno, se acreditarán y se ajustarán a las normas establecidas, por las diferentes instancias encargadas de la conservación del ANP.

Lidia Lara dijo que este proyecto productivo eco turístico, al igual que cualquier otro proyecto de atracción turística, detonará el crecimiento económico de la región, ya que se verán beneficiados el comercio local, los productores agrícolas, los artesanos y muchos otros más.

El alcalde, José Alberto Vargas Franco, felicitó a todos las cocineras y a quienes apoyaron para concretar el proyecto: “desde que llegamos de inmediato me sentí en contacto con nuestras raíces, no hay que sentirnos tan españoles, porque la sangre pura y la sangre que vale es la prehispánica de dónde venimos. Yo de aquí me siento muy orgulloso y esa es la sangre que vamos a llevarnos y que dejaremos a nuestros hijos”.

La alcaldesa de Salvatierra, Alejandrina Lanuza, dijo sentirse muy orgullosa de los orígenes del Culiacán: “cada uno de los municipios estamos haciendo un esfuerzo, para presentar a las diferentes instancias de gobierno del estado, proyectos que incluyan la conservación y sustentabilidad, el desarrollo económico que pueda haber, derivado de las acciones que se ejecuten por parte del gobierno”.

David Guzmán, coordinador de las ANP de la SMAOT, precisó que el evento es una forma del cómo sí se pueden hacer actividades turísticas de bajo impacto y de carácter sustentable.

