Luis Telles

Moroleón.- Los industriales del sector textil y de la confección de la zona sur del Estado tenemos que decirle a México que somos los líderes en la fabricación de tejido de punto con diseño, calidad y precio, precisó Hermes Alejandro Villafuerte, presidente de la CANAIVE delegación Guanajuato, en la inauguración de la sexta Expo Suministro Textil y primera edición de ‘Metro Politan Fashion Fest’.

“Los productores de la zona ya no solo se caracterizan por su empuje, innovación, diseño en la confección de prendas de vestir. Ya se están convirtiendo en un fuerte proveedor del sector calzado-textil y, no solo nacional, si no que han empezado exportar insumos para el calzado a otros países”.

Del 18 al 20 de agosto, en este evento se presentan 60 empresas con las últimas innovaciones de la cadena suministro en maquinaria y equipos de confección que ayudan a ser más productivos y eficaces en los procesos a los industriales. Además, también llegan 50 empresarios productores de ropa en la primer edición, Metro Politan Fashion Fest, con la esperanza de que sea el reinicio de las expos: Primavera-Verano y Otoño-Invierno, que tradicionalmente se llevaban en el municipio y que servían como escaparate para los productos que confeccionan.

El alcalde de Uriangato, Anastacio Rosiles Pérez, aseguró que los municipios de Uriangato, Moroleón son el top ten de la moda:

“Hoy ya no vamos detrás de la moda, Uriangato y Moroleón es la moda nacional y la moda mundial, aquí se hacen los mejores diseños, aquí que venga todo el mundo, toda la nación a ver los desarrollos de moda que existen en Uriangato, Moroleón y en Yuriria, somos un referente”.

Su homólogo de Moroleón, Jorge Ortiz Ortega, se dijo contento por ver nuevamente los dos eventos como años atrás se venían realizando las expos textil tradicionales y reconoció el esfuerzo de todos los empresarios e industriales que participan, en seguir confiando en la realización de estos eventos.

Froilán Salas, representante de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable, precisó que el gobierno del Estado ha sido muy responsable en ser prudentes y mantenerse en semáforo epidemiológico en amarillo.

“Esto nos ha permitido, consolidar y estabilizar la reactivación económica. Recordemos que el año pasado cerramos, después reaperturamos. Estamos en franca recuperación de la economía gracias a la reactivación económica, mantengamos estos buenos hábitos; la sana distancia, el uso del cubrebocas, gel sanitizante. Queremos seguir avanzando en la reactivación, mantengamos estos buenos hábitos”.

Finalmente, dijo que la reactivación del emprendimiento de la micro pequeña y mediana empresa, que sigue generando más del 70% del empleo y poco más del 50% del Producto Interno Bruto.

Es de señalar que en este primer día se desarrollaron dos conferencias denominadas ‘Desarrollo de Supervisores, Aspectos Humanos’ y ‘Técnicos y el Consumidor post pandemia’, así como dos pasarelas y una rifa de maquinaria entre los visitantes y compradores.