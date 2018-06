Inauguran entre protestas Cuarto Cinturón Vial

Al gobernador Miguel Márquez le reclamaron sobre la falta de mitigación del impacto ambiental, el daño ecológico y el cuidado a los animales de la zona, además de que la obra sigue inconclusa y faltan salidas a comunidades

Nayeli García

Irapuato.- Entre manifestaciones y reclamos, el gobernador Miguel Marquez Marquez abrió a circulación el Cuarto Cinturón vial en su dirección Villas de Irapuato – Arandas.

Grupos ambientalistas reclamaron al gobernador que la mitigación del impacto ambiental en la zona no se ha dado, así como del daño ecológico y a los animales de la zona. También un grupo de habitantes de Loma del Pavo Real señalaron que no pueden salir de sus casas porque no dejaron salidas a los pobladores del Cerro de Arandas.

‘El Galán’ también se manifestó y advirtió que la falta de conclusión de la obra ponía en riesgo a la población, pero una de sus lonas fue robada por comerciantes simpatizantes de la administración.

Finalmente, el gobernador recorrió el cinturón vial y dijo que será el próximo 18 de julio cuando concluyan en totalidad las obras viales.

