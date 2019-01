Inauguran en Tierra Blanca Comedor Comunitario Himno Nacional

Esther Medina, directora general del INAEBA, invitó a padres de familia para que, con este tipo de apoyos, eviten que los niños abandonen sus estudios; en el evento se repartieron a los niños juguetes y Rosca de Reyes

Redacción

Tierra Blanca.- Esther Medina, directora general del INAEBA, inauguró el Comedor Comunitario Himno Nacional, en la comunidad de Cerro Blanco, en el municipio de Tierra Blanca.

Durante la entrega del Comedor Comunitario del DIF Estatal en la comunidad de Cerro Blanco del municipio de Tierra Blanca, la directora general del Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (INAEBA), Esther Angélica Medina Rivero, invitó a padres de familia para que apoyados con las oportunidades que actualmente brinda el Gobierno estatal, eviten que los niños abandonen sus estudios y se sumen al rezago educativo.

Esther Medina acudió en representación del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y de su esposa, la presidenta del Sistema DIF Estatal Guanajuato, Adriana Ramírez Lozano, para encabezar el evento donde también se repartieron a los niños juguetes y Rosca de Reyes. Hoy, el Gobierno estatal inauguró de manera simultánea 13 Comedores Comunitarios en toda la entidad.

“Esta inversión es un poquito más de un millón de pesos, pero el dinero no es lo importante, lo importante es que estos pequeños no tengan la justificación de no tener su barriguita llena para que puedan estudiar y que las historias del rezago educativo que duelen mucho cuando las personas nunca pudieron ir a la escuela, no aprendieron a leer ni a escribir, o no pudieron llegar a la escuela porque no tenían qué comer, queden en el pasado, no para estas comunidades”, aseguró Esther Medina.

En su mensaje, reiteró que el objetivo es que al llegar a la edad adulta, los niños cuenten con herramientas que les permitan tener mejores oportunidades laborales y de vida.

“El INAEBA también está aquí porque queremos pedirle a los papás que no permitan que nuestros niños se salgan de la escuela (…), ahorita ellos no saben ahorita dicen: no me gusta la escuela y me salgo, y por ello hay que tener mano dura y decirles vas a la escuela todos los día a aprender (…), no sabemos si ellos un día van a agarrar su camino y se van a ir a las grandes ciudades y que por lo menos tengan armas de conocimiento, su primaria y secundaria terminadas”, afirmó.

Acompañada por funcionarios municipales y estatales, la directora del INAEBA, reconoció el esfuerzo de la comunidad para mantener el Comedor Comunitario, el cual, a decir de las propias mamás voluntarias, se ha mantenido desde hace 26 años.

Incluso, llegaron a cocinar en sus propias casas, pero ahora que tienen instalaciones dignas y mobiliario nuevo, los niños recibirán alimentos calientes que refuercen su aprendizaje, aseguraron.

Finalmente, Esther Medina pidió a las personas que se encuentran en rezago educativo, que puedan dar un ejemplo a sus hijos o nietos y terminen la escuela, demostrando que para aprender no hay edad. “Estas son la experiencias de vida que queremos darles a los pequeños, a pesar de mi edad y condiciones yo también terminé la primaria”, invitó la directora a los habitantes de Cerro Blanco.

al