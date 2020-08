Inauguran caminos de acceso a panteones de comunidades

Luis Telles

Uriangato.- El alcalde, Anastacio Rosiles Pérez, en compañía del titular de la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural, José Francisco Gutiérrez Michel e integrantes del Ayuntamiento, inauguró los caminos de acceso a los panteones de las comunidades de, Rancho el Cerro y Portalitos; ambas obras tuvieron una inversión en concurrencia de poco más de 4 millones de pesos, dentro del programa “Conectando Mi Camino Rural 2020”.

El primer edil destacó que las obras se concretaron por el trabajo en equipo, municipio y estado: “agradezco el apoyo del gobernador, Diego Sinhue, al secretario de la SDAyR, porque ha sido una secretaría de las más ordenadas del Estado. Es la secretaría que más rápido nos atiende, que más rápido nos autoriza el presupuesto y hoy son las obras que estamos estrenando más rápido”.

Anastacio Rosiles comentó que cada vez los presupuestos son cada vez más difíciles, más reducidos, pero en el municipio los programas que ya no existen, se sigue aplicando con recursos municipales: “nosotros no vamos abandonar a los uriangatenses, cuentan con la Administración actual y por lo tanto no se deben de sentir solos, estamos con ustedes”.

Destacó que, el camino en la comunidad, Rancho El Cerro, además de conectar con el panteón, sirve para que los jóvenes estudiantes acudan con mayor seguridad a la telesecundaria y al kínder, además de que servirá como un camino saca cosechas. En la comunidad, Portalitos el camino, dijo, beneficia de la misma manera a los vecinos de tres comunidades.

Por otro lado, el titular de la SDAyR, José Francisco Gutiérrez, señaló que, el tema de los caminos rurales es uno de los programas más importante, tanto por el monto de dinero que el gobernador le ha destinado y por el impacto que tiene, “este año vamos a hacer más de 700 kilómetros de caminos en todo el Estado, que nos permite ser más competitivos”.

Reiteró que, con un buen camino se pueden sacar cosechas, traer insumos, cuestiones para el comercio de la comunidad, el tema de la educación, que lleguen los niños a las escuelas, en el tema de salud, más fácil desplazar a un enfermo, entre otros beneficios, “realmente son un beneficio completo lo que hacen los caminos rurales”.

Finalmente los beneficiarios de ambas comunidades se dijeron contentos, porque tenían caminos intransitables, principalmente en tiempos de lluvia y pasaban los años y no había eco a sus peticiones, por lo que agradecieron a las autoridades municipales y estatales por el trabajo realizado.

G.R