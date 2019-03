Inauguran actividades del Foro ‘Mujer, Salud y Deporte’

Con la presentación de varias conferencias en la que destacó la presentación de la navegante Galia Moss con su tema ‘Navegando por un sueño ¿cómo alcanzar las metas?’ donde acudieron más de 400 personas

Pablo Ruíz

León.- Este viernes fueron inaugurados los trabajos del Foro ‘Mujer, Salud y Deporte’ 2019, cuya organización corrió a cargo de la Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato y que tuvo una serie de conferencias que fueron impartidas por mujeres talentosas que se desempeñan en el ámbito deportivo.

Una de las más destacadas, Galia Moss, la primera mujer en México y Latinoamérica en cruzar el Océano Atlántico en solitario y que cuenta con grandes logros en el velerismo, compartió su ponencia ‘Navegando por un sueño ¿cómo alcanzar las metas?’, donde compartió la travesía que conquistó un 03 de julio del 2006, la cual la marcó para toda su vida por lograr un sueño que tuvo una preparación de 7 años.

Alrededor de 400 personas, en su mayoría mujeres, se dieron cita a su ponencia donde reveló los secretos de su preparación que la llevó a conquistar su máximo sueño.

“Un día me desperté y me dije, yo no llegaré a los 80 años sin hacer algo así, tenía 24 y me quedaba claro que todo lo aprendemos y que tenía el tiempo para aprender y empecé con mis años de preparación y decidí la ruta, salir de España y llegar a México”, contó Galia a los casi 400 asistentes en el Hotel Real de Minas.

La declaratoria inaugural la realizó la Directora General del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Anabel Pulido, además de que se contó con la presencia de distintas autoridades, entre ellas el Director General de CODE, Isaac Noé Piña Valdivia, quien resaltó el valor femenino no solo en el deporte, sino en la sociedad.

“Nuestras mujeres son parte medular en la sociedad y en CODE ponemos nuestro granito de arena, desde hace 4 años hemos celebrado este Foro. La mujer del siglo XXI sigue ganando espacios en diversos ámbitos y en el deporte no es la excepción”, dijo el directivo guanajuatense.

Entre las conferencias impartidas en el foro destacaron ‘El arte de ser Mujer’, ‘Una Mujer con Éxito’, ‘Nutrición para la mujer’, ‘La Mujer en el Deporte Adaptado’, ‘Mujer Alfa’, ‘Hidratación para la Mujer’, todo ello en el Hotel Real de Minas de la ciudad de León.