Inaugura José Escalera su exposición ‘Abstracciones’

Anna Maciel

Irapuato.- “Estas obras lo que reflejan es la vida, he vivido esto con pasión, de pronto algunos probablemente noten el exceso, pero nunca el defecto”, comentó con humor el artista José Escalera, quien inauguró su exposición ‘Abstracciones’ en la Ex Hacienda del Copal.

La iniciativa surgió por el área de cultura de la Universidad de Guanajuato División Ciencias de la Vida, por lo que, hasta el mes de marzo, estará dicha exposición dedicada a lo orgánico, a la arquitectura desde el sentido más sensible.

“Muestro la parte abstracta de mi trabajo, sobre todo lo que esta seleccionado sobre temas orgánicos, en función de las ciencias de la vida, no sé si de alguna manera se ha podido asociar, pero todo lo que estoy representando tiene que ver con la vida más que con la rigidez de la realidad”, expresó.

El artista internacional ha expuesto sus piezas en países como Europa, Estados Unidos y México, destacando en este último país como un gran catedrático, ya que hasta el año 2000 se dedicó a ser Director de la Escuela de Artes Plásticas y Director de la Facultad de Arquitectura de la UG.

“También me doy la oportunidad de pintar temas arquitectónicos y esta es exclusiva para esta exposición, hay unos aquí que parecen arquitectura, no dejan de ser geométricos, pero no dejan de representar la naturaleza básicamente. Algunos de los cuadros son tan nuevos que los terminé hace dos meses y otros que tienen menos de treinta años”, manifestó el artista.

La exposición estará abierta al público a partir de las 8:00 hasta las 16:00 hrs, y hasta el mes de marzo y consta de 30 obras en diversas técnicas como serigrafía, acuarela y pintura sobre foamboard; la entrada es gratuita.