Inaugura Ana Bueno la Casa Ciudadana

Redacción

Santiago Maravatío.- El alcalde de Santiago Maravatío, Fernando Rosas Cardoso, informó que desde el lunes ya no fueron a trabajar algunos policías municipales. De los 27 elementos operativos con que cuenta la Dirección de Seguridad Pública, sólo están trabajando con la mitad divididos en tres turnos.

Rosas Cardoso señaló que en este momento están auxiliándose con 30 elementos de la Guardia Nacional. “Eso de que no hay policías no es cierto, de que la plantilla no está completa es una realidad. Tenemos una plantilla de 32 policías en total, contando administrativos y operativos al momento estamos al 50% de la plantilla. A partir del día lunes hubo policías que no vinieron a trabajar, oficialmente no tenemos nada. Por ley no podemos cortarlos”, dijo el presidente.

En el municipio los habitantes señalaron que desde el lunes no se han visto policías vigilando las calles, pues se asustaron porque presuntamente recibieron amenazas de grupos delictivos a través de redes sociales y algunos decidieron ya no presentarse a trabajar, a raíz de que elementos de otros municipios han sido asesinados.

Sin embargo, el presidente dijo que tienen que esperar a que pasen tres faltas y de no presentarse a laborar, buscarán tener contacto con ellos para proceder de manera administrativa y entonces sí pedir apoyo a Gobierno del Estado. “El primer día si nos faltaron 5 elementos a trabajar, el segundo día faltó un elemento y hoy miércoles faltaron tres elementos”.

Sin pruebas

No existen indicios de que los policías de Santiago Maravatío se hayan dado de baja por amenazas del crimen organizado, señaló la comisionada de la Unidad de Análisis y Estrategias para la Seguridad Ciudadana, Sophia Huett López.

SZ