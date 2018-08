Inasiste otra vez jueza a audiencia

Cinthia Elodia Mercado no se presentó a su cita ante el caso de Alondra, quien fue enviada por error a EE. UU. hace tres años y no es la primera vez que lo hace; el caso sigue estancado

Catalina Reyes

Guanajuato.- Por tercera ocasión consecutiva, la jueza tercera de lo familiar de Michoacán, Cinthia Elodia Mercado García, no se presentó a la audiencia judicial a la que había sido citada ayer por la delegación Guanajuato de la Procuraduría General de la República (PGR) para responder por la restitución equivocada que hizo de la menor de edad guanajuatense Alondra Luna Núñez a Estados Unidos hace tres años.

Ahora el argumento, informado mediante un telegrama que llegó ayer mismo a la Agencia del Ministerio Público única con sede en esta ciudad, fue que no fue citada el 13 de julio conforme corresponde al artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Penales de que tenía que ser notificado primero su jefe o sea el presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán, para que él le dijera que viniera.

Así lo dio a conocer el abogado de la familia de Alondra, Carlos Alvarado Echeverría, quien además entregó copia a los reporteros del telegrama donde consta la versión anterior.

En entrevista, afirmó que la jueza ya había sido citada el 23 de julio y el 31 de julio y tampoco acudió. Por lo que en este tercer citatorio de ayer, “se supone que si hoy no venía, tenían que girarle una orden de presentación, no de aprehensión, de presentación”. Pero esto no sucedió.

Y efectivamente, en la copia del citatorio de Francisco Rivero Ríos, agente del Ministerio Público Federal, emitido el 24 de julio a Cinthia Elodia Mercado, se le advirtió que: “No omito manifestar que en caso de no comparecer en la fecha indicada sin causa justificada, se hará acreedora a la aplicación de una medida de apremio en su contra con fundamento en lo señalado en el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales”

El abogado advirtió que en virtud de que este asunto no se ha resuelto, acudirán a quejarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, la semana próxima.

