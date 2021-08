Gilberto Navarro

Guanajuato.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en el estado señaló como ‘factible’ el diseño del nuevo Museo de las Momias (MUMO), pues señaló que no rompe con la estética de la ciudad debido a que la zona está fuera del área de monumentos protegida. No obstante, aún no aprueba la construcción, ya que faltaría observar lo dispuesto por la UNESCO, toda vez que la zona sí forma parte del área de atención de este último organismo.

El director del INAH en el estado, David Jiménez Guillen, señaló que el Gobierno municipal les presentó el proyecto y determinaron que al encontrarse fuera de la zona protegida es factible construirlo a la altura que se tiene proyectada y con elementos de arquitectura moderna.

“Le dimos su factibilidad, ya que no está dentro de la zona de monumentos históricos. Ahí es más permisible en diseños y materiales contemporáneos; no vemos ningún problema respecto al diseño”.

El MUMO se construirá en la zona de la Ex Estación del Ferrocarril, donde actualmente hay un centro polideportivo. Para su financiamiento, aún se gestiona la autorización del Congreso del Estado para que el municipio adquiera una deuda pública por 70 millones de pesos pagaderos a 10 años.

No obstante, Jiménez Guillén señaló que esta factibilidad no representa una licencia de construcción, sino que solamente se trata del punto de vista positivo respecto a la zona y los materiales del proyecto.

Sólo factible

Y es que aunque la Ex Estación del Ferrocarril esta fuera de la zona protegida, al estar dentro del área de atención de la UNESCO, el INAH es competente para vigilar y aprobar los permisos de construcción.

El funcionario afirmó que, incluso, el museo contempla materiales y dimensiones similares a las que presenta actualmente el espacio deportivo.

“La volumetría no va más allá que el techado que actualmente se encuentra en ese lugar. No sobrepasa las dimensiones, por lo tanto, el impacto que genera en la zona no es considerable y se integra con la arquitectura de la zona que es contemporánea y no rompe con el entorno”.

ac