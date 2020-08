INAH debe aprobar obras en estación de ferrocarril

Roberto Lira

Celaya.- El director de Movilidad y Transporte Público, José Trinidad Martínez Soto informó que, aunque se ha tenido mayor participación de los usuarios sobre el uso de cubrebocas, aún hay resistencia de algunas personas que se han enfrentado a los inspectores, aun así, a partir de este día se iniciará la prohibición del servicio a quien no acate las indicaciones.

El funcionario señaló que la implementación de la obligatoriedad del uso de cubrebocas iniciará hoy debido a que la semana de concientización no inició el lunes pasado sino el martes, por lo que esperarán a que se cumplan los siete días.

Retan a los inspectores

Martínez Soto dijo que no se ha hecho un nuevo conteo del uso de cubrebocas, sin embargo, se estima que pudiera ser de más del 90% en la zona urbana y del 78% en las rutas suburbanas, asimismo, señaló que durante la semana de promoción en el transporte público se registraron incidentes con personas que se niegan atender el llamado de los inspectores, principalmente cerca de la central de autobuses.

El funcionario detalló que no se han presentado agresiones físicas, pero se tienen registrados siete incidentes, de los cuales tres fueron por parte de personas de la tercera edad y hubo una persona que retó a los inspectores.

“Incluso hasta de retos, de una persona que retando a quienes andaban cooperando con la entrega de los cubrebocas en cuanto a que lo bajaran, son situaciones las menos que se presentaron. Sin embargo, no bajaremos la guardia”, comentó.

A pesar de estos incidentes, el director consideró que por el momento no es necesario que policías acompañen a los inspectores que harán la labor de llamar la atención a los usuarios que no portan el cubrebocas, sin embargo, no descarta que se use la fuerza si se requiere.

Piden ‘mano dura’

Los que usuarios que sí cumplen con el cubrebocas en el transporte público pidieron a las autoridades municipales que sean más estrictas, pues van varias semanas que se informa que el cubrebocas es obligatorio en y en caso de no portarlo, se les negará el servicio.

“Habían dicho que hoy (lunes) sería obligatorio traer cubrebocas y que si no te bajarían, pero no fue verdad; había gente sin cubrebocas y sí pudieron subir al camión, por eso la gente no entiende porque no hay mano dura”, dijo Joel Medina.

Desde hace varias semanas, la Dirección de Movilidad anunció que el artículo es obligatorio para poder subir al transporte, pero hasta este lunes algunos usuarios aún no lo usan –dependiendo de la ruta, la colonia donde se aborda y el horario-. “Parece juego, dicen que no los dejarán subir y la gente no hace caso; igual que a un niño, si le dices que lo vas a castigar y no lo haces sigue desobedeciendo”, dijo Mayra González.

Quizá te interesaría leer:

G.R